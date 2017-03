Đánh người gây thương tích

Bất ngờ một thanh niên xông vào đánh bà gây thương tích ở mặt và đầu. Người đi đường trông thấy đã vào can ngăn và đưa bà đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Sau đó, bà đến xã Thanh Phú (nơi người đánh bà cư trú) trình báo hai lần nhưng đến nay hung thủ vẫn chưa được xử lý.

Ông Lê Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Thanh Phú (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), trả lời: Khi sự việc xảy ra, xã chỉ đạo cho anh em khu phố đến làm việc. Vì vụ việc liên quan đến họ hàng trong gia đình nên khi công an xã đến thụ lý giải quyết cũng trên tinh thần hòa giải. Tuy nhiên, bà Hoa không đồng ý nên gửi đơn tố giác. Sự việc đã được công an xã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và chuyển về cho công an huyện. Hiện bà Hoa được giới thiệu đi giám định thương tật để công an có cơ sở xử lý.

NHƯ NGHĨA