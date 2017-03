Đánh người nhưng chưa bị xử lý

Tôi đã làm đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng đến nay chưa có kết quả”.

Bà Thanh kể lại: Bà có mua một căn nhà tại xã Vĩnh Lộc B và cho người khác thuê. Nay bà cần nhà nên lấy lại và đã thông báo cho bên thuê từ tháng 4-2012 nhưng họ không trả. Ngày 7-2-2013, khi bà chở người cháu đến nhà này thì gia đình thuê nhà ngăn cản không cho bà vào nhà. Tiếp sau, một người trong số họ đã cầm cây sắt đánh bà và đứa cháu. Sự việc diễn ra được một lúc thì có một dân phòng ấp 2 tên là Quốc đến. Anh Quốc đã dùng cây và roi điện đánh bà bầm tím. Anh còn còng tay bà dẫn về văn phòng ấp để làm việc. Sau đó công an xã xuống mời bà đến trụ sở công an xã. Đi được một đoạn thì một công an viên nói để xe cho anh chạy. Làm việc đến 20 giờ thì bà được công an cho về nhưng khi ra mở cốp xe thì bà không thấy giấy tờ nhà. Bà la lên đòi công an trả giấy tờ thì một người mặc đồ công an cầm giày đánh vào mặt và tay bà.

Bà Thanh bị đánh bầm tay và chảy máu miệng. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), cho biết: Khi bà Thanh và gia đình người thuê nhà xảy ra mâu thuẫn thì anh Quốc dân phòng tới can ngăn. Anh Quốc mời bà Thanh về văn phòng ấp để làm việc nhưng bà Thanh không chịu đi nên anh Quốc đã cầm tay kéo. Bấy giờ bà Thanh cắn vào tay anh Quốc nên anh đã tát bà Thanh. Khi công an xã xuống lập biên bản và mời bà Thanh về trụ sở làm việc thì bà không đồng ý. Để có người làm chứng, công an xã đã mời Chi hội Phụ nữ ấp 2 đến nhưng bà Thanh không hợp tác. Công an đã yêu cầu anh Quốc làm bản tường trình. Riêng về số giấy tờ mà bà Thanh cho là bị mất thì công an xã không biết. Thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục điều tra, xác minh để có cơ sở xử lý người vi phạm.

MINH QUÝ