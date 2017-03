Đào tạo, tuyển dụng người giúp việc: Mạnh ai nấy làm

Yêu cầu người giúp việc xét nghiệm HIV: Khó khả thi Nếu thuê người giúp việc chăm sóc trẻ em, người bệnh, chủ nhà nên đưa họ đi khám sức khỏe chuyên sâu một số bệnh như lao, viêm gan… Riêng HIV là một loại xét nghiệm tự nguyện, kết quả chỉ có bác sĩ xét nghiệm và người đi xét nghiệm được biết. Do vậy, nếu không có sự chủ động, tự nguyện của người giúp việc, chủ nhà không thể buộc họ đi làm xét nghiệm này được. Chúng ta không kỳ thị người có HIV nhưng riêng trong việc chăm sóc trẻ em, người bệnh, không nên để người có HIV chăm sóc bởi người nhiễm HIV thường mắc các bệnh cơ hội kèm theo như lao, viêm gan, nấm… do bị suy giảm miễn dịch… Khi họ ho hoặc hắt xì thì trẻ em, người bệnh, người già dễ bị lây nhiễm. Tốt nhất các gia đình nên chọn người giúp việc khỏe mạnh, được khám sức khỏe, xét nghiệm đàm, chụp X-quang để loại trừ lao (vì đa số lây qua đường hô hấp), những bệnh viêm nhiễm ở chân tay, nấm móng… Ông VŨ ĐÌNH SƠN, bác sĩ chuyên khoa 1, Trưởng phòng Y tế - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Cần có nghiên cứu khoa học về nghề giúp việc Giúp việc gia đình là một trong những nghề “nóng” nhất hiện nay, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Các chuyên gia trong lĩnh vực lao động đang tranh luận có nên đưa nghề này vào luật để quản lý và quản lý như thế nào. Theo tôi, do đây không phải là lao động tập trung trong doanh nghiệp mà là lực lượng lao động tự do, lưu động nên khi đưa vào luật, cần cân nhắc nhiều yếu tố. Trước tiên, cần một nghiên cứu khoa học về số lượng, tình trạng người giúp việc hiện nay. Tiếp đó, phải có chương trình đào tạo nghề, đào tạo văn hóa cho người giúp việc. Ai muốn hành nghề này phải qua chương trình đào tạo, thi cử rõ ràng và có chứng chỉ hành nghề... Có vậy mới mong chuyên nghiệp hóa được nghề giúp việc. Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM