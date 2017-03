Đắp đê làm đường, nhà dân bị ngập

TP đã chỉ đạo không để nhà dân bị ngập Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Chu Tuấn Dũng - Chỉ huy trưởng thi công gói thầu XL1 thuộc Công ty Phú Vinh, cho biết: Hiện nay các điểm ngập phía trên dòng chảy như Âu Cơ - Đồng Đen đã thông nên khi mưa nước đổ về khu vực này rất nhanh. Do biện pháp của đơn vị thi công gói thầu khác phía dưới dòng chảy không chịu tháo đê ngăn, khai thông dòng nên mới có tình trạng gây ngập nước nhà dân. Tuy nhiên, ông Mai Văn Cấp - Giám đốc Công ty Hoàng Mai là đơn vị thi công gói thầu XL15 thì cho rằng: Do phía thi công gói thầu XL1 ở phía trên đắp đê nắn dòng chảy vào cống hộp nhưng chỉ chừa lỗ cho nước chảy vào quá nhỏ nên nước tràn luôn qua cống. Vì nước không chảy được vào giếng thoát nước của chúng tôi nên gây ra chuyện ngập. Trước tình trạng này, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cho hay: “Trung tâm Chống ngập đã kiến nghị nhiều lần tình trạng gây ngập này với TP. Việc gây ngập do thi công này đã được TP chỉ đạo cho các đơn vị thi công phải tăng cường dẫn dòng thoát nước, khai thông dòng chảy, tránh gây ra chuyện ngập lụt. TP cũng đã chỉ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phải thường xuyên kiểm tra, xử phạt các đơn vị gây ngập…”.