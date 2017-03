Đập nhà hàng xóm do tranh chấp lối đi

Nhiều năm nay, người dân tổ 7, khu phố 2A, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) luôn cảm thấy bất an từ việc hai hộ NTM và HTP tranh chấp lối đi rồi thường xuyên cãi vã, đập phá nhà cửa, xô xát nhau.

Lấn chiếm nhưng chưa bị xử lý

Theo bà M., trước đây bà có mua khoảng 192 m2 đất ở địa bàn trên và cư ngụ từ đó đến nay. Năm 1994, hai chị em bà P. ở cạnh đã lấn chiếm hẻm chung để xây nhà khiến gia đình bà M. không còn lối đi nên phải đi nhờ qua đất của một người hàng xóm khác. Năm 1997, bà M. khiếu nại đến UBND phường Đông Hưng Thuận và phường đã mời các bên liên quan đến hòa giải. Ngày 15-5-1998, UBND phường này đã ra thông báo, yêu cầu các hộ phải tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm trả lại hiện trạng hai con hẻm cũ (một hẻm rộng 4 m và một hẻm rộng 2 m).

Do phía bà P. không tự nguyện tháo dỡ và chính quyền cũng không có sự can thiệp cần thiết nên bà M. đã tiếp tục khiếu nại đến UBND TP. Ngày 4-8-1999, UBND TP đã ra quyết định giao UBND quận 12 kiểm tra, xử lý việc xây dựng lấn chiếm hẻm công cộng của hai chị em bà P.

Tuy nhiên, quyết định này đã không được địa phương triển khai thực hiện. Bà M. lại tiếp tục khiếu nại và UBND TP đã gửi công văn khẩn yêu cầu UBND quận 12 khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện việc xử lý vi phạm. Đồng thời, thanh tra TP có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không xác định được vị trí lấn chiếm

Phía bà P. thì cho rằng năm 1994, khi sửa chữa nhà bà có xin phép chính quyền địa phương. Bấy giờ, bà chỉ sửa nhà trong ranh giới được xác định bằng những hàng cây xanh xung quanh nhà chứ không lấn chiếm đất của bà M. hay đất hẻm công cộng. Do thời gian qua bà M. nhiều lần gây hấn, đập phá sập tường nhà bà nên hai bên thường xảy ra xung đột. Nghiêm trọng nhất là vào tháng 5 vừa qua, do đã bị đập phá nhà nhiều lần nên bà P. cho người thân ra ngăn cản rồi đánh lại những người đang phá tường nhà mình dẫn đến xô xát làm một vài người bị thương nhẹ.

“Thời gian qua, khu vực này mất an ninh trật tự do hai hộ trên thường có hành vi khiêu khích, cãi vã rồi động chân động tay với nhau. Tranh chấp không quá phức tạp mà sao các cơ quan chức năng không cố gắng xử lý rốt ráo?” - một người dân xin dấu tên than phiền.

Ông Phan Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, cho biết: “Tuy UBND TP đã có quyết định yêu cầu xử lý vi phạm nhưng khi xem lại hồ sơ và các bản đồ địa chính của khu vực, chúng tôi không thấy có con hẻm bị hai chị em bà P. lấn chiếm. Vụ việc do đó bị ách lại và chúng tôi đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết ổn thỏa. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu công an phường và các đoàn thể lưu ý để ngăn chặn xung đột giữa các hộ có tranh chấp”.

Thời gian qua, việc xử lý hộ lấn chiếm hẻm công cộng theo quyết định của UBND TP có phát sinh vướng mắc trong việc xác định vị trí và diện tích lấn chiếm. Thời gian tới, quận sẽ làm việc với thanh tra TP và các cơ quan liên quan để tìm cách giải quyết dứt điểm, không để vụ việc tiếp tục bị kéo dài. Ông TRẦN NGỌC HỔ, Chủ tịch UBND quận 12

