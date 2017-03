Đập phá nhà người khác tám lần vẫn… vô sự

Mặc dù có giấy phép xây dựng do xã cấp nhưng gần bốn tháng qua, ông Khiêm vẫn không thể xây dựng nhà.

Ngày 12-8, ông Khiêm được UBND xã mời đến làm việc. Tại đây, xã nói người hàng xóm là bà Phan Thị Sử (con cháu của chủ cũ khu đất tại ấp, trong đó có số đất của ông Khiêm) có đơn khiếu nại việc xây dựng của ông Khiêm. Để tránh xô xát, UBND xã đề nghị ông Khiêm tạm ngưng thi công trong thời gian bảy ngày.

Sau thời hạn nêu trên, ông Khiêm tiến hành xây dựng thì bị bà Sử mang búa qua đập phá… Từ ngày 18-8 đến ngày 11-11, bà Sử đã tám lần đập phá công trình của ông Khiêm và đã bị công an xã lập tám biên bản.

Không chỉ đập phá tài sản của ông Khiêm, bà Sử còn dùng búa chém, chặt làm hư hỏng nặng xe đẩy đất của người đẩy đất thuê cho nhà ông Khiêm. Ông này bất bình cho biết xe đó ông thuê của người khác. Sau khi bị bà Sử chặt, chiếc xe bị công an xã tạm giữ mấy ngày. Ông đã phải tốn nhiều tiền trả tiền thuê, sửa chữa xe nhưng đến giờ xã vẫn chưa xử lý.

Ông Khiêm bên miếng đất đã có giấy đỏ nhưng không thể xây dựng nhà. Ảnh: TRẦN VŨ

Làm việc với PV, ông Phạm Triều Thẳng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, cho biết xã chưa xử lý vi phạm của bà Sử với lý do tài sản bị tổn thất không lớn, ông Khiêm chưa có yêu cầu bồi thường thiệt hại...

Ông Huỳnh Phúc Thẩm, Trưởng Công an xã Phú Mỹ, thì cho biết: “Với hành vi tám lần đập phá tài sản của bà Sử, chúng tôi có thể xử phạt hành chính và sau đó lập hồ sơ đề nghị xử lý hình sự bà Sử về tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, do đằng sau vụ việc này là chuyện tranh chấp đòi lại đất rất phức tạp nên nếu đưa ra xử lý thì tình hình càng căng thẳng hơn. Đây là lý do mà tạm thời chúng tôi chưa xử phạt”. Cũng theo ông Thẩm, “công an xã từng tham mưu cho UBND xã xử phạt bà Sử nhưng UBND xã lại muốn tìm biện pháp giải quyết khác ổn thỏa hơn”.

Cách đây hơn 20 năm, ông Khiêm đã mua miếng đất trên. Năm 2005, khi ông Khiêm làm thủ tục xin cấp giấy đỏ thì bị UBND xã và bà Sử ngăn chặn. Hai bản án hành chính sơ thẩm, phúc thẩm của TAND huyện Phú Tân, TAND tỉnh Cà Mau đều tuyên xử đất đó thuộc quyền sử dụng của ông Khiêm. Sau đó, TAND Tối cao cũng đã có công văn bác đơn xin giám đốc thẩm của bên thua kiện. Căn cứ vào các bản án này, UBND huyện đã cấp giấy đỏ cho ông Khiêm.

Khoản 5 Điều 105 Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Người sử dụng đất được nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình”. Đối chiếu quy định này với trường hợp cụ thể của ông Khiêm, chúng tôi đề nghị chủ tịch UBND và trưởng công an xã Phú Mỹ khẩn trương xử lý các sai phạm đã quá rõ ràng và được lặp đi lặp lại nhiều lần của bà Sử.

TRẦN VŨ