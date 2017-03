Đập phá tài sản người khác chưa bị xử lý

Gia đình báo cho lực lượng công an xã đến lập biên bản và yêu cầu xử lý người đã hủy hoại tài sản của chúng tôi nhưng từ đó đến nay người này vẫn chưa bị xử lý. Việc công an chưa xử lý người tự tiện đập phá tài sản người khác có đúng không?

Nguyễn Thị Tám (ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)

Ông Phạm Văn Hai, Trưởng Công an xã Hậu Mỹ Bắc, trả lời: Do hai bên tranh giành lối đi chung trên phần đất thuộc quản lý của Nhà nước nên dẫn đến việc đập phá. Sau sự việc, xã mời hai bên lên làm việc và người đập phá tài sản thừa nhận sai phạm, chịu bồi thường 500.000 đồng cho gia đình bà Tám, cam kết không tái phạm. Xét thấy đây là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình nên xã chỉ cảnh cáo nhắc nhở, nếu còn tái phạm gây mất an ninh trật tự trong khu vực thì xã sẽ xử lý nghiêm.

NHƯ NGHĨA ghi