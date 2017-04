Đập tam cấp vào nhà, chính quyền và người dân đều khó

Nhiều bạn đọc ủng hộ đập bỏ tam cấp Tân Vip: “Tôi ủng hộ việc làm này. Cần phải loại bỏ bậc tam cấp” Trần Minh Thành: “Sao đổ lỗi cho chính quyền. Cái lỗi lớn nhất là do người dân, xem vỉa hè là nhà của mình. Bây giờ phải chịu trách nhiệm với những hành vi này là đương nhiên.” Hoàng Nguyễn: “Cái sai trước là của người vi phạm. Biết mà vẫn làm, giờ phải cố gắng sửa chữa lại cho đúng quy định... Cái gì của chung thì không tham lam.” Vì cộng đồng: “Đụng chạm đến lợi ích cá nhân thì than vãn 1001 lý do. Lúc xây nhà sao không xây đúng mà lấn ra làm gì?”