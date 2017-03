Đặt chậu cây cảnh ở lối đi chung

Bà con cho biết hẻm 77 và hẻm 83 thông với nhau hình chữ U và đã có từ lâu. Khoảng năm 2000, nạn hút chích ma túy diễn ra công khai ngay đầu hẻm 77 và tình hình an ninh rất phức tạp khiến bà con cảm thấy bất an. Từ đó, họ mới họp bàn với nhau và cùng thống nhất đóng cửa hẻm 77, không cho các con nghiện tiếp tục tụ tập tại đây. Đến nay, do tình hình đã yên ổn nên mọi người muốn mở cửa hẻm 77 để thuận tiện việc đi lại. Tuy nhiên, mong muốn chưa thành do hộ trên đã đặt nhiều “chướng ngại vật”.

Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND phường 14 (quận 4), thừa nhận có sự việc như trên xảy ra. Phường đã cử lực lượng xuống nhắc nhở, yêu cầu hộ đó sớm dọn dẹp sạch các chậu cây cảnh, củi khô. Phường sẽ tiếp tục xuống kiểm tra và nếu chủ hộ vẫn không chấp hành thì phường sẽ xử lý theo quy định. Còn về việc mở cửa hẻm 77, phường sẽ sớm tổ chức họp tổ dân phố để xin ý kiến của bà con bởi trước đây mọi người cùng thống nhất việc đóng cửa hẻm. LÊ THÀNH

Chiếm lòng đường để buôn bán. Bạn đọc tên Trang, số điện thoại 090662… phản ánh tại khu vực đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (gần cầu vượt An Sương) thường xuyên có cảnh mua, bán hàng hóa hỗn loạn lấn chiếm hết vỉa hè và tràn ra gần 1/2 lòng đường (ảnh).

Ông Tô Văn Kiếm, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận (quận 12), cho biết phường thường xuyên cử lực lượng xuống kiểm tra và xử phạt một số trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Theo dự kiến cuối tháng 11 này, những hộ buôn bán ở đây sẽ được dời về chợ mới An Sương. VÕ HÀ

Hố đen gần ngã ba đường. Bạn đọc tên K., số điện thoại 090923… phản ánh mấy ngày nay trên đường Út Tịch (gần ngã ba Cộng Hòa - Út Tịch thuộc phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) xuất hiện một “hố tử thần” đường kính khoảng 40 cm và có hàm ếch to bên dưới. Bà con đã đặt cành cây, bao cát và một số vật dụng khác để cảnh báo người đi đường (ảnh).

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1, cho biết khu sẽ cử nhân viên xuống kiểm tra và xử lý ngay sự cố trên. GIA NGHĨA

Cúp nước hai ngày liên tục. Bạn đọc tên Thiện phản ánh nhiều hộ dân ở đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) trong hai ngày vừa qua đã không có nước sử dụng. Lý do: Công ty Cấp nước Tân Hòa (đơn vị cung cấp nước khu vực này) cúp nước nhưng không báo trước. Người dân nhiều lần gọi điện thoại đến công ty để báo vụ việc nhưng không có ai bắt máy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do bị lỗi kỹ thuật nên công ty trên phải tạm ngừng việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và công ty có thông báo việc này trên đài truyền hình, báo chí. Đến khuya 14-11, khu vực trên đã có nước sử dụng. KHÁNH TOÀN