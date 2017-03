Đất có “giấy đỏ”, vẫn cấm chuyển nhượng (!?)

Bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Củ Chi: Chỉ là giải pháp tạm thời để chống đầu cơ . Vì sao huyện lại muốn “siết” việc mua bán nhà, đất trên địa bàn? + Khi ban hành Công văn 3264, UBND huyện Củ Chi muốn nhắm vào giới “cò” đất. Trong nhiều trường hợp, ít người mua đất để sử dụng mà phần lớn là mua đi bán lại kiếm lời. Việc chuyển nhượng lòng vòng đã khiến đất tăng giá từng ngày nhưng hiệu quả sử dụng đất lại không tăng, không tạo ra sản phẩm. . Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai, chủ sử dụng đất hợp pháp có đầy đủ các quyền của người sử dụng đất (trong đó có quyền mua bán, chuyển nhượng). Dù với bất cứ lý do gì, huyện cũng không được đặt thêm các điều kiện ngoài luật định? + Về những điều kiện đối với người chuyển nhượng đất nông nghiệp (phải chuyển đến nơi khác sinh sống, không còn khả năng lao động...), chúng tôi trích dẫn từ Chỉ thị 08. Chỉ thị này được UBND TP.HCM ban hành vào ngày 22-4-2002 để hạ “sốt” đất vào thời điểm đó và nay vẫn chưa bị hủy bỏ. . Chỉ thị 08 không phải là văn bản pháp quy và hoàn toàn “chỏi” với Luật Đất đai. Bà nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng chỉ vì quản không nổi nên huyện mới cố gắng “tém dẹp” cho bằng được? + Các quy định trên chỉ là giải pháp tạm thời do UBND huyện quá nóng ruột trong việc tìm biện pháp hạ “sốt” đất, chống hiện tượng đầu cơ. Tuy nhiên, người có đất do được cha mẹ phân chia thì đâu có bị siết. Những trường hợp đó sẽ được UBND cấp xã xác nhận, đề xuất về Phòng Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể. . Việc “tạm thời” còn kéo dài đến bao giờ? + Từ ngày huyện thực hiện theo công văn trên, việc chuyển nhượng, mua bán đất giảm hẳn và hầu như “cò” không còn đất để hoạt động. Mấy ngày trước, tôi có điện thoại báo cáo tình hình và hỏi ý kiến quyền chủ tịch UBND huyện (ông Lê Minh Tấn). Ông ấy trả lời sau khi đi công tác về ông sẽ xem xét và điều chỉnh lại công văn trên. . Xin cảm ơn bà.