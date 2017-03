Đặt hố ga ngay trước cửa nhà dân

Trước đây, do đi làm ăn xa nên bà không biết có việc thi công hệ thống cống thoát nước dọc theo tuyến đường Khuông Việt. Sau này khi bà trở về thì công trình đã làm xong và bà cảm thấy không hài lòng khi có một hố ga ngay trước cửa nhà bà trong khi các hố ga khác đều đặt bên hông các nhà. Mùi hôi thối xông lên từ hố ga trước nhà bà đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bà (ảnh).

Ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND phường Phú Trung (quận Tân Phú), cho biết: Hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường Khuông Việt thuộc cấp thành phố quản lý. Mới đây, khi nhận được đơn của bà Thời, phường có xuống khảo sát thực tế. Đúng là giữa nhà bà có một hố ga bốc lên mùi hôi rất khó chịu. Phường đã có văn bản đề nghị UBND quận xem xét, giải quyết.

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước - Trung tâm Điều hành chống ngập TP.HCM, cho biết thêm: “Phòng chưa nắm được sự việc trên. Qua thông tin do báo cung cấp, phòng sẽ chỉ đạo lực lượng xuống xác minh, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sự cố”. T.NHÂN

Đá gà gây mất trật tự. Bạn đọc tên Tùng, số điện thoại 093319… phản ánh tại căn nhà bỏ hoang số 305/13/17 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) hằng ngày có một số thanh niên tụ tập tổ chức đá gà gây mất trật tự trong khu vực.

Trung tá Nguyễn Văn Mong, Trưởng Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết: Cách đây mấy hôm, khi đi kiểm tra thì công an phường phát hiện nhiều thanh niên tụ tập đá gà tại địa chỉ trên. Bấy giờ, những thanh niên đó bỏ chạy để lại năm con gà và công an đã tịch thu. Do miếng đất trống giáp ranh với nhiều phường nên thỉnh thoảng các đối tượng tập trung lại đây để tổ chức đá gà. Công an phường đã yêu cầu bảo vệ dân phố chốt chặn để vi phạm không tái diễn. TRẦN MINH

Cây chết vì khói độc hại từ cơ sở nấu đồng. Một số người dân ở ấp Lộ 25, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) phản ánh: Trên địa bàn có cơ sở nấu đồng hoạt động liên tục, khói độc hại từ cơ sở bốc ra lan tỏa xung quanh khiến cây trồng của các hộ dân không thể sống nổi. Bà con đã nhiều lần góp ý với chủ cơ sở nhưng người chủ vẫn không khắc phục.

Theo ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), xã đã nhận được phản ánh nêu trên của người dân. Mới đây, xã phối hợp với Phòng TN&MT huyện xuống kiểm tra, lập biên bản và xử phạt chủ cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường. Chủ cơ sở có làm cam kết sẽ sớm di dời cơ sở đi nơi khác. LÊ THÀNH