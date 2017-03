Đâu cần hành chính hóa hoạt động của “hiệp sĩ”

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM): Cần có hướng dẫn thống nhất Tại sao chỉ có mỗi Bình Dương phát thẻ hành nghề cho các “hiệp sĩ”, còn các tỉnh, thành khác thì không? Câu trả lời không nằm ở chỗ chỉ có mỗi Bình Dương mới có các CLB “hiệp sĩ” săn bắt cướp, mà đó là quy định của riêng Bình Dương. Có lẽ vì cảm nhận việc làm tự phát này không nhằm mục đích xấu nên lãnh đạo Cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an thay vì phê bình ngay Bình Dương làm không đúng quy định đã khẽ khàng nói “sẽ xuống khảo sát, bàn bạc, giám sát…” để đảm bảo hoạt động của các “hiệp sĩ” luôn đúng pháp luật. Như rất nhiều người khác, tôi cũng cho rằng hoạt động của các “hiệp sĩ” là một hình thức tích cực của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Hoạt động không chuyên nghiệp, không chính quy này sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động chuyên nghiệp, chính quy của các cơ quan công an. Với tinh thần mỗi người một việc theo đúng sức lực và nhiệm vụ được phân công, e rằng việc “chuyên trách hóa” vai trò của các “hiệp sĩ” sẽ là thừa và sự đồng nhất hai nhóm lực lượng sẽ làm mất đi bản chất quần chúng của một phong trào vốn dĩ của dân nên phải được dân thực hiện theo cách của mình. Tính toán để nhân rộng mô hình CLB “hiệp sĩ” là đúng. Nhưng sẽ đúng hơn nữa nếu Bộ Công an sớm có hướng dẫn cách thực hiện thống nhất giữa các địa phương, hạn chế tình trạng mỗi nơi mỗi kiểu và trước mắt thì nên yêu cầu phường Phú Lợi thu hồi số thẻ “hiệp sĩ” đã cấp cho đến khi có quy định cụ thể về việc này.