Dầu khí thưởng Tết cao nhất Quảng Ngãi: 42 triệu đồng

Trong báo cáo về mức thưởng Tết cho người lao động của doanh nghiệp gửi đến Sở Lao động thương binh xã hội, xếp vị trí tiếp theo thuộc về Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - với mức cao nhất gần 30 triệu đồng, thấp nhất gần 2 triệu đồng một người, vượt khoảng 4% so với năm trước.



Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Lê Tùng Khánh, Quyền Trưởng phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Ngãi cho biết, mặc dù Sở đã gửi văn bản khẩn đề nghị các doanh nghiệp trong tỉnh báo cáo về mức lương, thưởng Tết cho người lao động trước ngày 17/12; thế nhưng đến nay đã gần cuối tháng chỉ có khoảng 15 trong số 2.000 đơn vị thực hiện.



"Điều này cho thấy chế độ lương, thưởng tết của người lao động chưa được quan tâm đúng mức”, ông Khánh nói. Theo ông Khánh, có thực tế là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh làm ăn kém hiệu quả thường lơ là chuyện thưởng Tết cho người lao động. Ngay cả tiền đóng bảo hiểm cho người lao động mà họ còn nợ nần kéo dài nhiều năm. Hiện tỉnh có hơn 200 doanh nghiệp nợ khoảng 13 tỷ đồng bảo hiểm của người lao động.



Nói về chuyện thưởng Tết, chị Nguyễn Thị Hà, công nhân một công ty may ở KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, nói: “Tụi em chỉ trông cho doanh nghiệp trả lương sòng phẳng đầy đủ 12 tháng là may lắm rồi chứ không hy vọng gì đến chuyện thưởng Tết. Năm ngoái lãnh đạo hứa vào dịp cuối năm là sẽ có thưởng Tết cho anh em công nhân, ai ngờ sau đó vỡ hợp đồng, thua lỗ nên ngậm ngùi xin lỗi người lao động”.





Theo Trí Tín (VNE)