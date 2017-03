Đâu thể chỉ miễn nhiệm là xong

Với việc vi phạm nguyên tắc của ngành như tác động vào vụ án hình sự do các cơ quan tố tụng tại huyện Nam Đàn đang thụ lý để xin tại ngoại cho bị can, nhận tiền của các đương sự trong khi vụ án đang được thụ lý, nguyên chánh án TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) Nguyễn Văn Sính đã bị TAND tối cao ra quyết định miễn nhiệm chức vụ.

Phải thấy rằng TAND tối cao đã rất mạnh tay với người vi phạm thông qua hình thức xử lý nêu trên. Thái độ kiên quyết này cần được phát huy ở những trường hợp vi phạm tương tự khác và ở những ngành nghề khác. Song hành vi của ông Sính còn có dấu hiệu phạm tội hình sự nên tôi đề nghị các cơ quan pháp luật của huyện Hưng Nguyên đừng bỏ qua. Theo bài báo thì ông Sinh đã nhận mấy triệu đồng “chạy án” của hai trường hợp. Nếu đó là những vụ án mà ông Sinh trực tiếp xử thì ông đã có hành vi phạm tội “nhận hối lộ”. Ngược lại, nếu những vụ án đó do thẩm phán khác xử và ông Sinh nhận tiền với mục đích sẽ tác động đến những người đó để làm lợi cho các bị cáo hoặc đương sự thì ông Sinh đã có dấu hiệu phạm tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Tất nhiên, để xử lý được tội này thì các cơ quan chức năng cần xem xét thêm nhiều yếu tố liên quan. Lâu nay, tuy lời đồn đại có nhiều nhưng rất ít thẩm phán bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì những sai phạm trong hoạt động xét xử. Lần này, các cơ quan pháp luật địa phương hãy cố gắng điều tra kỹ lưỡng vi phạm của “quan tòa” Sinh để có thể áp dụng hình thức xử lý đúng mức, tạo được sự răn đe. Luật gia ĐÀM VIỆT (Quận 1)