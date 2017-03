Đẩy chồng cũ vào tù vì chiếc xe máy

Ngày 25-12-2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Kẻng (50 tuổi, ngụ ấp Lộc An, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản của vợ.

Theo lời bà con, ông Kẻng ít học, khờ khạo nhưng hiền lành, tốt bụng. Ai nhờ việc gì ông cũng sẵn sàng giúp đỡ, không làm mất lòng ai.

Năm 1993, qua mai mối, ông Kẻng chung sống như vợ chồng với bà Hà Kim Tuyết (ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa). Lúc đó, ông được cha mẹ ruột chia khoảng 3.500 m2 để cất nhà ra ở riêng. Hai ông bà có một con trai (nay 14 tuổi).

Năm 2003, bà Tuyết đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh. Thấy vợ đi làm xa nên ông Kẻng đã bán bò lấy tiền mua chiếc xe máy cho vợ và để bà Tuyết đứng tên giấy tờ xe. Trong thời gian làm công nhân ở đây, bà Tuyết có cặp bồ với một người đàn ông. Nghe tin, ông Kẻng đã tìm đến phòng trọ và bắt gặp quả tang. Sau đó, ông dẫn vợ về nhà, cất hết giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ khẩu...), không cho vợ đi làm nữa. Để đỡ xấu hổ với láng giềng bên chồng, bà Tuyết kêu chồng bán đất về quê của bà sinh sống. Nghe lời vợ, ông Kẻng đã bán 1.000 m2 đất rồi đưa hết tiền cho vợ.

Tưởng vậy là xong nhưng bà Tuyết lại tiếp tục cặp bồ với người khác khi đi làm công nhân ở quận Bình Tân, TP.HCM. Bà Tuyết đã công khai dẫn người đàn ông này về ở trong căn nhà mới. Bất bình, người nhà bà Tuyết đã gọi điện thoại kêu ông Kẻng lấy lại chiếc xe của bà Tuyết để đem về cho con trai…

Từ đơn tố giác của bà Tuyết, công an xã đã gọi ông Kẻng đến lấy lời khai về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, công an huyện mời ông đến làm việc vài lần. Trong thời gian này, ông Kẻng mải lo làm ăn và vò võ nuôi con một mình. Nào ngờ ngày 25-12-2009, công an huyện đã cử người xuống bắt giam ông Kẻng.

Một cán bộ Công an huyện Đức Hòa cho biết: Theo luật định thì ông Kẻng, bà Tuyết không được xem là vợ chồng. Vào năm 2003, ông Kẻng và bà Tuyết có làm giấy ly dị và phân chia tài sản. Bà Tuyết được sở hữu chiếc xe máy, ông Kẻng được sở hữu số tài sản còn lại. Ngày 9-7-2004, bà đã bán xe máy trên cho ông Q. với giá 8 triệu đồng. Chiều 15-3-2007, ông Kẻng mở cửa sau nhà bà Tuyết lấy chiếc xe đem gửi nhà người quen rồi còn quay lại đập bể cửa và chiếm giữ điện thoại di động của bà Tuyết. Mãi đến ngày 19-2-2009, ông Kẻng mới đem xe giao nộp cơ quan công an.

Xét thấy hành vi của ông Kẻng có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can Kẻng. Hiện bị can đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đức Hòa.

“Chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Đức Hòa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền” - cán bộ này cho biết thêm.

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM: Không cần thiết tạm giam Theo tôi, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can là không cần thiết bởi vì không có căn cứ cho rằng bị can có thể tiếp tục gây án, bỏ trốn khỏi địa phương hay gây cản trở việc điều tra... Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng ông Kẻng vẫn ở nhà lo làm ăn nuôi con và tham gia đội dân phòng để giữ gìn an ninh trật tự cho địa phương. Do kém hiểu biết về pháp luật, cứ nghĩ rằng tài sản mua sắm cho vợ trước đây thì giờ lấy đem về cho con... mà ông Kẻng đã phạm tội. Nhưng bị can chỉ mới phạm tội lần đầu, lại thành thật khai báo với cơ quan điều tra… Đây là những tình tiết cần được xem xét để bị cáo được giảm nhẹ mức hình phạt.

THÀNH NHÂN