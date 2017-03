Dây điện thòng xuống ao, cháu bé 7 tuổi tử nạn

Sự việc xảy ra vào sáng 12/7, cháu Nguyễn Văn Trung (SN 2003, xóm 7, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) ra bờ ao ngồi tránh nắng. Nước ao khá cạn, nhìn thấy con cua ở dưới ao, Trung lội xuống bắt. Vừa đặt chân xuống nước Trung bị điện giật chết.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an xã Hồng Thành thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Nguyễn Văn Trung là do HTX điện năng Hồng Thành tiến hành cắt thu gom đường dây điện cũ nhưng không cắt điện lưới. Trong quá trình cắt thu gom dây, một dây điện thòng xuống ao, do ao bị nhiễm điện nên đã gây nên cái chết đau lòng cho em Trung.

Trung là con trai đầu trong gia đình có hai anh em, bố mẹ hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện Trung đang học lớp 2, trường Tiểu học Hồng Thành. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Hồng Thành đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí mai táng cho gia đình em.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)