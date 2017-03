Để không còn ‘vỡ trận vaccine’

Những ông bố, bà mẹ nói gì? Anh Nguyễn Minh Tuấn, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội:

Nếu vaccine Quinvaxem an toàn thì tôi chả tội gì phải chen lấn cho khổ, những đồn thổi về sự cố của vaccineQuinvaxem khiến vợ chồng tôi quyết định đưa con tiêm vaccine dịch vụ, thà mất tiền chứ không đánh cược số phận đứa con trai mới bốn tháng tuổi của mình được. Chen lấn nhau mà giành được một mũi vaccine an toàn cho con mình cũng đáng. Anh Nguyễn Duy Khương, Cầu Giấy, Hà Nội:

Cháu đầu tiên mình cũng tiêm miễn phí nhưng cháu thứ hai thì vợ chồng mình thống nhất phải tiêm dịch vụ. Khoảng 1 triệu đồng mà đổi an toàn cho con thì nên làm. Hôm trước, hai vợ chồng luân phiên nhau đi xếp hàng để lấy số thứ tự nhưng chưa được, hôm nay mình sẽ đến sớm hơn… Chị Nguyễn Thị Thúy, Long Biên, Hà Nội:

Mình thấy có nhiều cháu phải đi bệnh viện vì sốt do phản ứng sau tiêm vaccine, mình sợ lắm nên quyết tiêm dịch vụ cho con. Hôm trước, do chồng đi làm, mình phải thuê người đứng xếp hàng lấy số với giá 500.000 đồng nhưng vẫn chưa tiêm được cho con. Chị Phạm Lương, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội:

Cháu nhà mình được hơn một tuổi, mũi này là mũi thứ ba, hai mũi trước đều vất vả mỗi khi tiêm vì phải xếp hàng, cạnh tranh để lấy số. Nhưng lần vừa rồi là khủng khiếp nhất vì quá đông, đứng đợi chật như nêm. Nhiều người còn đưa con ra nước ngoài để tiêm, mình cực thế này có nhằm nhò gì…