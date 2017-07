Để không lo trễ giờ bay dịp cao điểm hè

Do nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa hè, tình trạng hành khách xếp hàng chờ đợi ở mọi khu vực làm thủ tục lên máy bay có xu hướng tăng tại tất cả sân bay. Riêng trong 10 ngày đầu tháng 7, tại sân bay Nội Bài, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp hành khách đi trên các chuyến bay nội địa ra cửa máy bay muộn so với quy định.

Rất nhiều phiền toái nếu đến trễ giờ

Kể lại kinh nghiệm của mình, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (huyện Bình Chánh) cho hay: “Hồi tháng 6 tôi mua vé đi Hà Nội của VietJet Air. Vì không biết quy định cần đến quầy check-in 40 phút trước giờ khởi hành nên tôi đã đến trễ. Tôi mua vé hạng phổ thông nên trễ là hủy vé, phải mua lại vé khác và vật vạ ở sân bay chờ đến tối mới bay được chuyến sau”.

Tương tự chị Nguyệt, anh Trần Minh Hoàng (quận 8) kể: “Hôm đó đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng, tôi phải xuống taxi giữa đường chạy bộ vào sân bay mà vẫn trễ. Tôi phải đến quầy sổ chờ (TOC) của VNA để nhờ hỗ trợ đổi sang chuyến bay khác vì vé của tôi là hạng thương gia. Rất may tôi vẫn có mặt kịp cho cuộc họp hôm đó, nếu vé của tôi là hạng phổ thông chắc đã rắc rối hơn”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện VNA khuyến cáo: “Để tránh bị trễ chuyến phải hủy vé, hành khách nên đến sân bay trước giờ khởi hành hai tiếng với chuyến bay nội địa, ba tiếng với chuyến bay quốc tế và có mặt tại cửa ra máy bay từ 30 đến 40 phút trước giờ cất cánh. Hành khách cần đặc biệt lưu tâm tới các mốc thời điểm đóng quầy, đóng cửa để tránh ra cửa máy bay muộn, nhất là trong mùa cao điểm”.

Thời gian đóng quầy làm thủ tục chuyến bay nội địa và quốc tế lần lượt là 40 phút và 50 phút trước giờ khởi hành. Cửa ra máy bay sẽ đóng trước giờ khởi hành 15 phút.

Đại diện hãng VietJet Air cũng hướng dẫn hành khách nên đến sân bay 120phút trước giờ khởi hành, quầy thủ tục sẽ đóng 30 phút trước giờ máy bay cất cánh. Hãng Jetstar Pacific (JPA) cũng khuyên hành khách cần chủ động đến sân bay sớm, phòng ngừa các trường hợp kẹt xe hoặc sự cố ngoài ý muốn để có thời gian xử lý.



Hành khách đang làm thủ tục trực tuyến tại các máy tự động (kiosk check-in) ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HTD

Tận dụng triệt để check-in trực tuyến

Hiện nay, hành khách có thể check-in theo ba hình thức là làm thủ tục truyền thống tại quầy (check-in counter), quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) tại sân bay và trực tuyến qua website của hãng (web check-in, mobile check-in).

Các dịp cao điểm, hãng bay đề nghị hành khách tận dụng triệt để các công cụ check-in trực tuyến.

Cụ thể, với hành khách VNA, khách hàng có thể truy cập website của hãng tại địa chỉ www.vietnamairlines.com; click vào tab “Làm thủ tục trực tuyến”, nhập thông tin, mã đặt chỗ hoặc số vé điện tử, nhấn “Làm thủ tục” rồi tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tạo ra trang vé để in, hành khách có thể tự in hoặc ghi lại mã đặt chỗ và ra sân bay, nhân viên sẽ hỗ trợ in vé sau. Thực hiện tương tự tại website của VietJet Air www.vietjetair.com.

Sử dụng các máy làm thủ tục tự động (kiosk check-in) tại sân bay của VNA và VietJet Air, sau khi khách điền thông tin hoàn chỉnh, máy sẽ tự động in thẻ lên máy bay, hành khách chỉ cần cầm thẻ này đến thẳng cửa kiểm tra an ninh để soi chiếu. Các hãng bay đều có quầy ký gửi hành lý riêng cho hành khách đã có thẻ lên máy bay, do đó việc gửi hành lý (nếu có) sẽ nhanh hơn nhiều.

Đầu tháng 7 vừa qua, VNA đã chính thức khai trương Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7. Hành khách có thể liên hệ qua tổng đài 1900 1100; hoặc tổng đài Hội viên Bông sen vàng 1900 1800 để được hướng dẫn mọi vấn đề liên quan mua vé, đổi trả vé, làm thủ tục cũng như cách xử lý sự cố khi trễ chuyến bay.

Với JPA, hãng chưa có kiosk check-in tại nhà ga. Thay vào đó là web check-in, mobile check-in tại www.jetstar.com và iPad check-in. Khi hành khách quá đông, nhân viên hãng sẽ sử dụng máy tính bảng kết nối với hệ thống tại sân bay để làm thủ tục ở mọi nơi, in thẻ lên máy bay cho hành khách mà không cần xếp hàng.