Đề kỳ cuối ‘Công dân với bầu cử’: Khó nhằn!

Đáp án, thang điểm kỳ 8 Câu 1: Chức danh nào không phải là đại biểu Quốc hội vẫn được bầu hoặc phê chuẩn giữ chức? a. Phó Chủ tịch nước. b. Tổng thư ký Quốc hội. c. Phó thủ tướng Chính phủ. d. b và c. Bài chọn đáp án d được 5 điểm. Câu 2: Bạn hãy nêu một trong các quyền của HĐND trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát? (Dẫn điều luật và phân tích không quá 200 chữ) Bài nêu một trong những ý sau đây được 3 điểm: Căn cứ vào kết quả giám sát, HĐND có quyền: a) Yêu cầu UBND, chủ tịch UBND cùng cấp ban hành văn bản để thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của HĐND; b) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của UBND, chủ tịch UBND cùng cấp trái với Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND; c) Ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời chất vấn khi xét thấy cần thiết; d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND, Chủ tịch BTC, phó chủ tịch BTC và ủy viên BTC. Bài dẫn khoản 4 Điều 87 (hoặc Điều 87) Luật Tổ chức chính quyền địa phương: 1 điểm. Bài có phân tích sát, đúng: 1 điểm. Xin chúc mừng các bạn đạt giải kỳ 8! Giải nhất: Trần Thị Hòa Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số dự đoán: 309/195. Giải nhì: Trịnh Thị Ngoan Xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số dự đoán: 425/195. Hai giải ba gồm: + Đào Danh Sửu, khu tập thể UBND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số dự đoán: 539/195. + Lâm Anh Tài, 161B/36 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM. Số dự đoán: 856/195. Trao giải ra sao? Thông báo chung đến các bạn trúng giải qua tám kỳ thi: Dự kiến việc trao giải sẽ thực hiện vào cuối tháng 6-2016. (BTC sẽ thông báo cụ thể ngày, giờ sau). Người trúng giải tại TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ nhận giải trực tiếp tại Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Các bạn trúng giải ở tỉnh, TP xa, BTC sẽ gửi giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc gửi qua bưu điện. Đề nghị các bạn cung cấp chính xác tài khoản, địa chỉ, số CMND để tiện việc trao giải, nhận giải. (Gửi vào mail thidobaucu@phapluattp.vn hoặc gửi thư về báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, Tân Bình, bì thư ghi rõ “Cung cấp địa chỉ trao giải thi Công dân với bầu cử” hoặc gọi vào số ĐT: 0982.000.333, (08) 39.919.613.