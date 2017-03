Ngày 26-8, em học sinh Bùi Văn Vương, 11 tuổi, ở xã An Ninh Đông (Tuy An), cùng hai anh em Nguyễn Văn Đê (bảy tuổi) và Nguyễn Văn Thoại (năm tuổi) ngụ cùng xã rủ nhau đi mót tôm ở sông Bến Cát, Phú Yên. Khi thấy hai em Đê và Thoại rơi vào hố sâu gần bờ sông, Vương đã dũng cảm lao xuống cứu và đưa được hai em lên bờ. Nhưng tiếc thay, sau đó em Vương đã bị chết đuối do kiệt sức.

Hành động cứu người của em Vương là một hành động dũng cảm. Theo Pháp lệnh Người có công và Nghị định 28 năm 1995 của Chính phủ, trường hợp một người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân mà bị hy sinh thì được công nhận liệt sĩ. Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng tỉnh Phú Yên làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho em Vương. Như thế sẽ động viên được những người dũng cảm biết hy sinh thân mình vì người khác.