“Đề nghị nhận 10.000 lao động của Happyland là nghiêm túc”

Cần đến 26.000 lao động Bà Phan Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Khang Thông, nói: “Dự án Happyland đã khởi công từ giữa tháng 2-2011 với quy mô của giai đoạn một rộng 338 ha và sẽ được mở rộng thêm 350 ha ở giai đoạn hai, dự kiến sẽ khánh thành vào đầu năm 2014. Hiện có trên 1.000 lao động đang làm việc tại dự án và Happyland đang cần nhiều lao động trong các ngành nghề xây dựng, cơ khí, điện lạnh, cầu đường, trồng cây, xản xuất đồ nội thất, lao động phổ thông. Đơn vị tư vấn tính toán để dự án có thể khai thác trong năm 2014 phải cần 26.000 lao động. Lực lượng lao động từ Libya trở về chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, phù hợp với nhu cầu của công ty nên chúng tôi sẵn sàn đón nhận, vừa giúp số lao động này có việc làm, vừa giải quyết được nhu cầu của công ty. Nếu những lao động nêu trên có nhu cầu làm việc ở dự án với mức lương 3 triệu đồng/tháng (lao động phổ thông) và 4-6 triệu đồng/tháng (lao động có tay nghề) thì từ đầu tháng 5-2011, Khang Thông sẽ tiếp nhận. Dự kiến mất khoảng sáu tháng để tuyển dụng hết 10.000 lao động”. Khi thị sát hạng mục nhà ở tiền chế cho công nhân, thấy nhà có mái che thấp, giường tầng bố trí chật chội, bộ trưởng đã yêu cầu Khang Thông tính toán, điều chỉnh lại khu nhà ở cho phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng ở miền Nam, tạo sự tiện nghi, thoải mái hơn cho công nhân. Bà Ngân cũng đề nghị Khang Thông quan tâm hơn đến điều kiện ăn ở, an ninh trật tự... khi tiếp nhận lao động... Tiến độ dự án Happyland là khá. Chủ đầu tư đã xây dựng một số công trình hạ tầng và các công trình chính. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 2 tỉ USD và chủ đầu tư đã ký được những thỏa thuận về tiến độ với các đối tác cùng tham gia thực hiện dự án. Tỉnh Long An sẽ theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ mà họ đã cam kết. Ông MAI VĂN CHÍNH, Bí thư Tỉnh ủy Long An