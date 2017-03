Đề nghị tước danh hiệu CAND thiếu úy đánh cháu bé 11 tuổi

(PL)- Ngày 22-6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thừa Thiên-Huế cho biết: Công an TP Huế đã cung cấp kết luận điều tra của Thanh tra Công an TP xác định việc ông Trần Nguyễn Hồng Quang (công an phường Thủy Xuân) đánh cháu Ngô Đình Phát là có thật.

Hội đồng kỷ luật của đơn vị này cũng đã thống nhất đề xuất biện pháp xử lý: tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Trần Nguyễn Hồng Quang; cách chức ông Nguyễn Ánh, Phó Trưởng Công an phường Thủy Xuân. Trước đó, ngày 15-6, cháu Ngô Đình Phát (11 tuổi, phường Thủy Xuân, TP Huế) do trộm tiền của cô ruột nên bị công an phường đánh, phải nhập viện. MAI PHƯƠNG