Đề nghị xử lý việc đăng hình ảnh người mua dâm

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có phiếu chuyển nhằm chuyển bài viết "Công khai danh tính người mua bán dâm là trái luật" đến một số đơn vị chức năng.

Phiếu chuyển do Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan ký tên, nêu: "Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 11-9-2018 có đăng bài viết "Công khai danh tính người mua bán dâm là trái luật". Trước đó, một số báo điện tử và một số trang thông tin điện tử đăng hình ảnh buổi kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn quận 1 có liên quan đến một phó chủ tịch VFF do Công an TP chủ trì, phối hợp với UBND quận 1 thực hiện.

Căn cứ quy chế làm việc của UBND TP, Văn phòng UBND TP chuyển bài viết nêu trên đến và đề nghị Công an TP, Sở TT&TT, Sở Tư pháp và UBND quận 1 khẩn trương kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý ngay các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình; báo cáo UBND TP trước ngày 30-9-2018".



Bài báo "Công khai danh tính người mua bán dâm là trái luật" nhận được nhiều bình luận của bạn đọc. Ảnh: HOÀNG GIANG



Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng bài "Công khai danh tính người mua bán dâm là trái luật" bàn đến yếu tố pháp lý trong việc các phương tiện thông tin đại chúng mấp mé hé lộ danh tính người bán dâm và yêu cầu của một bộ phận dư luận nên công khai danh tính người mua dâm. Bài viết chỉ dẫn chuyện từ vụ đường dây á hậu, MC bán dâm với giá 7.000-25.000 USD/lượt mới được công an làm rõ trong tháng 8 vừa qua.