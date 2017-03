Để “tự xử”, xã hội sẽ loạn

“Tự xử” bị tòa xử nặng - Ngày 28-5-2009, TAND TP Hà Nội xét xử vụ Lê Công Tôn ở Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội và bảy bị cáo giết chết hai người do nghi ngờ họ trộm chó. Cho dù hai anh H. (25 tuổi) và anh T. (24 tuổi) nói rằng vừa đi sinh nhật bạn về ngang qua thôn nhưng các bị cáo đã xông tới bao vây. Đám đông lao vào hành hung hai thanh niên, truy sát ra tận cánh đồng... Tòa đã tuyên phạt bị cáo Tôn 20 năm tù, những người còn lại 12-16 năm tù. - Ngày 25-3-2010, TAND TP Hà Nội xét xử bảy bị cáo ở thôn Phú Châu, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đánh chết ông NVT (43 tuổi) vì nghi ông T. trộm chó trong khi ông hoàn toàn vô can. ông T. bị bệnh tâm thần. Thấy ông cầm âu cơm đi lang thang trong thôn, một số người tưởng ông trộm chó liền hô to “trộm, trộm” và đuổi theo đánh ông T. đến chết. Tòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án 8-14 năm tù. Không xác định được thủ phạm chính Vụ đánh chết, đốt xe kẻ trộm chó trên địa bàn xã Hưng Đông (TP Vinh) rõ ràng có dấu hiệu phạm tội giết người. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án nhưng điều tra không ra. Trong số những người dân đã tham gia vây bắt, đánh, đấm làm “cẩu tặc” chết không một ai chịu khai thủ phạm chính. Thượng tá TRẦN SỸ PHÀNG, Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) Chúng tôi cũng đã điều tra nhưng không làm rõ được thủ phạm khi trên thực tế có hàng ngàn người tham gia bắt và đánh đập “cẩu tặc” đến chết. Đại tá NGUYỄN VIẾT HÒA, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An ĐẮC LAM ghi