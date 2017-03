Để website của bạn hấp dẫn hơn

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng truy cập website từ các thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) thì giải pháp chỉ dùng một kích cỡ không còn là hướng đi tối ưu.



Do đó, xây dựng mới hoặc tái thiết kế website bằng cách hỗ trợ người sử dụng bất kể loại hình thiết bị nào, cả bất động lẫn di động, đang là một đòi hỏi lớn.

Ảnh minh họa

Một trang web linh hoạt phải có khả năng tự động định dạng hoặc phản ứng để phù hợp với kích cỡ và loại thiết bị mà khách hàng sử dụng để truy cập. Đồng thời, các trang phải được thiết kế đơn giản hơn, tải xuống nhanh hơn, hạn chế tối đa nhu cầu tái định dạng kích cỡ, gõ ký tự, điều chỉnh lên xuống và xoay chuyển thiết bị. Nếu đang có ý định đổi mới website của doanh nghiệp mình theo hướng đó, bạn nên quan tâm đến năm yếu tố dưới đây.



1. Trước tiên, hãy lưu tâm đến người sử dụng điện thoại thông minh. Nhằm tạo ra một website hấp dẫn và có khả năng phản ứng linh hoạt, cần ưu tiên cho những trải nghiệm trên thiết bị di động. Do đó, nên bắt đầu thiết kế của bạn tại không gian màn hình cảm ứng nhỏ của chiếc điện thoại di động rồi từ từ tăng tỷ lệ lên. Bước đi này cũng sẽ đảm bảo cho website của bạn sẽ làm hài lòng người sử dụng trên tất cả thiết bị thông qua việc truyền tải dữ liệu với tốc độ cao theo mọi hình thức kết nối internet.



2. Suy nghĩ theo hướng hành động hỗ trợ. Hãy tìm hiểu xem nguồn thông tin mà khách hàng muốn tìm kiếm nhất và kỳ vọng được thực hiện trên website của bạn là gì. Có mấy khả năng:



- Để biết bạn có cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ mong muốn hay không. Nếu vậy, bạn nên cung cấp một thanh tìm kiếm sản phẩm tại vị trí thật nổi bật hoặc một đường link dẫn tới danh sách các dịch vụ kinh doanh.



- Để tìm kiếm địa điểm của bạn. Trong trường hợp này, hãy bố trí bên cạnh địa chỉ một bản đồ hướng dẫn đường đi.



- Để thực hiện một cuộc hẹn hoặc đặt chỗ trước, để đăng ký nhận email hoặc bản tin nóng thông báo về những chương trình khuyến mãi đặc biệt của doanh nghiệp. Hãy cung cấp một widget hay đường link kết nối mọi người đến các dịch vụ hỗ trợấy!



- Để gọi điện thoại cho bạn. Hãy đề nghị họ đánh số điện thoại và tên của họ vào ô dữ liệu, sau khi nhấn Enter thì nhân viên tổng đài của bạn sẽ gọi ngay điện thoại cho họ.



Hẳn nhiên, bạn có thể đính kèm nhiều thiết kế bắt mắt, có màu sắc rực rỡ trên phiên bản nhỏ của thiết kế website, miễn sao tất cả đều có thể được download nhanh chóng và xuất hiện đầy đủ trong một màn hình nhỏ. Xin lưu ý một điều rất quan trọng: Không can thiệp vào cách người sử dụng hành động.



3. Phóng to cho định dạng máy tính bảng. Một khi đã có được một website hấp dẫn, hiệu quả và hữu ích, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng điện thoại thông minh thì bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc chuyển đổi những nội dung đó cho những người sử dụng máy tính bảng. Có thể không cần thay đổi nội dung và cách trình bày để thích hợp với các định dạng của loại máy tính bảng nhỏ hơn iPad Mini hay Kindle Fire, nhưng đối với máy tính bảng cỡ lớn thì bạn cần đến những hình ảnh lớn hơn, cũng nên bổ sung thêm nội dung vào trang chủ, chẳng hạn lời bình luận của khách hàng, thông báo về các sự kiện hoặc chương trình mua sắm đặc biệt… Bạn cũng có thể nghĩ đến những nội dung video và cần đảm bảo rằng nó sử dụng HTML5 vì định dạng video Adobe Flash thường không hoạt động trên một số hệ điều hành di động.



4. Phóng to cho định dạng máy tính cá nhân. Đối với người sử dụng laptop hoặc máy tính để bàn, bạn có thể cung cấp được nhiều nội dung phong phú nhất, do đó hãy bổ sung nhiều hình ảnh hơn, thêm phần lịch sử phát triển công ty, phần giới thiệu về giá trị và ưu điểm của các sản phẩm hay dịch vụ… Đây cũng là những thông tin nên hiện diện trên điện thoại thông minh, nhưng được giấu đằng sau mục “About Us” (Giới thiệu), chứ không trình bày ngay tại trang chủ.



5. Lên kế hoạch cho việc phân tích dữ liệu và cập nhật thông tin. Đây là việc làm cần thiết để tìm hiểu cách khách truy cập sử dụng website của bạn và những gì họ làm tiếp. Bạn có thể sử dụng công cụ phân tích website miễn phí như Google Analytics. Cần chú ý đến sự khác biệt giữa lượng truy cập bằng thiết bị di động và bằng máy tính cá nhân để có cách điều chỉnh cho phù hợp hơn với việc tìm kiếm nội dung cho từng loại thiết bị. Chẳng hạn, nếu bạn thấy nhiều người truy cập di động thường sử dụng hộp tìm kiếm một nội dung nào đó trên website của bạn thì hãy cố gắng bổ sung mục ấy trên thanh công cụ chính nhằm giảm thiểu nhu cầu gõ chữ trên màn hình cảm ứng.





GIA TRỊNH - theo Entrepreneur/DNSGCT