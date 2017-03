Để xe ở vỉa hè: Coi chừng bị phạt!

Vừa rồi anh có hẹn người bạn ở trước cổng bưu điện trung tâm TP.HCM để cùng đi công việc. Tại bưu điện, anh cho xe lên vỉa hè rồi đứng gọi điện thoại cho người bạn. Bất ngờ, thanh tra xây dựng và công an phường đến lập biên bản anh về lỗi để xe máy trên lề đường trái quy định của pháp luật. “Tôi chỉ tạm để xe trên lề một thời gian ngắn mà lại bị phạt là sao?” - anh Vũ thắc mắc.

Một trường hợp khác cho biết vợ chồng họ chạy xe đến trước Bưu điện TP.HCM, vì chỉ gửi thư rồi đi ngay nên họ không gửi xe, người chồng dừng xe ngồi đợi, người vợ cầm thư vào gửi nhưng cũng bị phạt.

Trung tá Lê Đức Thuận, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) - cơ quan đã ra quyết định xử phạt anh Vũ, giải thích: “Anh Vũ đã có hành vi vi phạm “để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật” theo điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định 34/2010 của Chính phủ với mức phạt 80.000-100.000 đồng. Riêng ở nội thành, các khu đô thị đặc biệt như khu vực Bưu điện TP.HCM thì theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 34/2010, vi phạm này có mức phạt 100.000-200.000 đồng. Bình thường phường không hay xử phạt người để xe trên lề đường nhưng do anh Vũ để xe quá lâu (hơn 15 phút) nên phường phải xử phạt”.

Người đậu xe ở trạm chờ xe buýt có thể bị phạt. Ảnh: NH

Một trưởng công an phường cho biết thêm: Do vỉa hè là nơi dành riêng cho người đi bộ nên các phương tiện giao thông không được phép lấn chiếm. Nếu phát hiện người nào để xe trên lề đường thì phường sẽ xử phạt theo quy định nêu trên. Khi xử phạt, công an chỉ quan tâm hành vi để xe, xe có đặt ở vị trí cho phép hay không chứ không quan tâm hành động của người lái xe (ngồi trên xe, đứng kế bên hoặc bỏ đi chỗ khác...).

Trên thực tế, quy định trên được các nơi khác áp dụng ra sao? Ông Phạm Hoài Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (quận 1), khẳng định: Chỉ riêng những trường hợp như trước cửa nhà dân, trước các cửa hàng kinh doanh có giấy phép thì mọi người mới được phép để xe trên vỉa hè. Các vỉa hè còn lại không phải là nơi được phép để xe. Đây là lý do mà đối với những người chạy xe ôm, nếu phường đã nhắc nhở mà vẫn tiếp tục để xe trên vỉa hè để chờ khách thì sẽ bị phạt.

Một lãnh đạo UBND phường khác cũng lưu ý: Ở một số lề đường rộng 3 m, địa phương có kẻ vạch để người dân có thể sử dụng một phần vỉa hè mà không làm ảnh hưởng đến người đi bộ. Trong trường hợp này, người dân được phép để xe bên trong vạch, nếu để bên ngoài vạch thì mới bị phạt.

Như vậy, có thể phường này phạt, phường kia không nhưng việc để xe trên lề đường sai quy định là vi phạm Nghị định 34/2010 và sẽ bị phạt với mức phạt đã nêu.

NGUYỄN HIỀN