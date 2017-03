Đề xuất không xử phạt việc tàng trữ vũ khí thô sơ

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 29-12-2010 đăng bài “Bị tạm giữ đồ đạc không rõ lý do” phản ánh việc ông Bùi Quốc Mười (khu phố Đông Tân, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương) bị Công an thị trấn Dĩ An còng tay, tạm giữ một số tài sản với lý do đã tàng trữ vũ khí thô sơ.

Ngày 3-1, Trung tá Phạm Ngọc Dũng, Trưởng Công an thị trấn Dĩ An, cho biết việc một công an còng tay ông Mười lên cửa sổ, tự ý thu giữ của ông xe máy, máy cắt sắt là sai quy định. Trưa 2-1, đại diện công an thị trấn đã đến nhà để xin lỗi ông Mười, đồng thời trả lại tài sản cho ông trước sự chứng kiến của đại diện khu phố và người dân. Riêng việc lập biên bản ông Mười về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ số lượng nhỏ mà không có giấy phép được căn cứ theo khoản 4a Điều 13 Nghị định 73/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, vì ông Mười có nhân thân tốt, làm ăn đàng hoàng, việc để con dao dài khoảng 60 cm trong nhà xuất phát từ chỗ thiếu hiểu biết nên công an thị trấn sẽ đề xuất huyện chỉ nhắc nhở chứ không xử phạt. T.NHÂN