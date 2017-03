Đến thời điểm này Nghĩa vẫn nuôi hy vọng được sống?

Đến tận thời điểm này hắn vẫn độc ác là không nhận tội giết người cướp của bởi hắn vẫn nuôi hy vọng được sống, hắn đang mong lĩnh án chung thân mà. Thật đáng chết. Hắn đáng bị tử hình. Nếu hắn nhận tội một cách thành khẩn có lẽ tôi mong cho hắn bị chung thân để giảm phần nào đau khổ cho chuyện đã xảy ra này.

Tôi thấy giờ những vụ giết người toàn do thanh niên trẻ tuổi thực hiện. Có những em vẫn còn là học sinh và tất cả đều do ham chơi game trên internet, chơi game ảo, kể cả tên Nghĩa cũng là một trong số đó. Rồi nhiều em còn bị tâm thần do chơi geme ảo phải nhập bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bỏ học chơi game, ăn cắp tiền của gia đình chơi game, trấn lột, giết người...

Tôi nghĩ pháp luật nên cấm ngành nghề kinh doanh này xem có giảm bớt được những vụ án giết người do thanh thiếu niên trẻ hiện nay gây ra không. Mọi người xin hãy cùng suy nghĩ câu hỏi này. Rất mong có nhiều ý kiến đồng ý với tôi và mong pháp luật có biện pháp ngăn cấm ngành nghề kinh doanh trên.

B. MINH (bminh...@yahoo.com)

Tôi xem qua các tin mà thấy sợ anh chàng sát thủ này quá. Không ngờ mặt mày sáng sủa nhưng lại "máu lạnh" như thế. Có lẽ không nên xử tù chung thân mà nên xử tử để răn đe người khác.

Bạn đọc (chiba...@hotmail.com)

Bắn chết hắn đi. Thật độc ác, tàn bạo.

HUY (buslove...@yahoo.com)

Xử tên Nghĩa chết nghìn lần cũng không hết tội. Nhưng dù sao mạng sống con người cũng đáng trân trọng. Nhân cách của tên này không còn, chỉ thương cho cha mẹ hắn thôi.

NGUYEN TIEN DUNG (tiendung...@gmail.com)

Nếu tha thứ cho hắn thì pháp kỷ để ở đâu?

HIỀN (hienu...@yahoo.com)

Một tên sát nhân vô lương tâm như Nghĩa thì không bao giờ được xã hội này tha thứ. Hắn chết cũng không thể đền hết tội được. Tôi cũng mong tòa án hãy xem xét những lời khai của tên Nghĩa đã quan hệ với Linh có chính xác không?

DIỆN (phandien...@gmail.com.vn)

Dự thật Nghĩa đã ăn năn hối cải thì cũng không nên xử tử hình. Gia đình nạn nhân cũng nên hiểu và một phần nào tha thứ cho Nghĩa. Tôi biết trong lúc này gia đình nạn nhân đang rất nóng giận và căm phẫn Nghĩa.

HÀ (girl_tn...@yahoo.com)

Dù sao Linh cũng đã chết, bố mẹ Nghĩa chỉ có một mình cậu ta là con trai, hãy cho cậu ta cơ hội sống.

DAN NGUYEN (dvnguyen...@gmail.com)

Hãy tử hình hắn đi, không được để sống trên đời nữa vì hắn qua dã man, tàn bạo. Hắn khóc ư, giả tạo hết. Hắn phải trả giá cho hành động của mình.

THANH VINH (...haha@yahoo.com)

Đối với tên Nghĩa nên tử hình.

NGUYEN THI MY HANG (co_be_doi_hon...@yahoo.com)

Giết người cướp của, rồi nói xấu nạn nhân. Hãy đem hắn đi bắn cho nhanh để làm gương cho kẻ khác.

TRẦN VĂN THANH (thanh...@yahoo.com)

Đúng là một kẻ tham tiền hơn thâm tình.

HUYNH MINH KHANH (quocthai...@yahoo.com.vn)