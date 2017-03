Dẹp nạn lấn chiếm lòng lề đường ở BV

“Vừa qua, chỉ trong vài ngày mạnh tay xử lý các trường hợp buôn bán trên vỉa hè, tụ tập dưới lòng lề đường, Công an quận Bình Thạnh và UBND phường 7 đã trả lại đường thông hè thoáng trước cổng BV Ung bướu và BV Nhân dân Gia Định. Việc ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị, cò mồi... trước hai BV cũng không còn” - Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết.

Theo phía công an, tình trạng bát nháo nói trên lâu nay làm đau đầu địa phương. Công an phường 7 còn liên tục nhận được nhiều phản ánh của bệnh nhân và người nhà về tình trạng móc túi, rạch giỏ trước cổng hai BV... Trước tình trạng đó, giữa tháng 1-2014, Công an phường 7 lập danh sách những người buôn bán trên vỉa hè gần hai BV, yêu cầu họ chuyển đổi ngành nghề hoặc dời địa kiểm kinh doanh, cam kết không tái phạm nếu không sẽ bị xử lý. Phường 7 cũng đã giải thể tổ xe ôm tự quản để tránh tình trạng tụ tập mất trật tự, đồng thời ngăn chặn một số xe ôm làm cò mồi, dụ người bệnh đến khám tại các phòng mạch tư.





Lực lượng chức năng kiên quyết dẹp nạn buôn bán trên vỉa hè, lấm chiếm lòng lề đường trước cổng BV Ung bướu TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trung tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng Công an phường 7, thông tin: “Đối với xe ôm, xe đẩy bán thức ăn thường tụ tập trước các cổng BV, Đội Cảnh sát trật tự-cơ động Công an quận Bình Thạnh phối hợp UBND phường 7 liên tục kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đậu xe trái quy định. Chỉ sau vài ngày kiên quyết dọn dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường, tình hình an ninh trật tự và mỹ quan trước cổng hai BV nói trên khác hẳn”.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM vào sáng 7 và 8-2 cho thấy vỉa hè gần cổng các BV không có người buôn bán. Lòng lề đường không một bóng xe ôm, xe đẩy bán thức ăn nên bệnh nhân và người nhà thoải mái đi lại...

Bà Hoa (Đồng Nai) nói: “Cách đây hơn hai tháng, lần đầu đến BV Ung bướu tôi bị một ông xe ôm dụ qua khám ở các phòng mạch bên kia đường. Tôi không đi, ông ta cứ níu kéo, nói bóng nói gió làm tôi chột dạ. Hôm nay tôi trở lại BV để tái khám, thấy xe ôm không còn nên rất yên tâm”.

“Từ khi địa phương lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường thì thực trạng ùn tắc giao thông trước cổng hai BV dứt hẳn, xe cứu thương dễ dàng di chuyển, nạn móc túi và cò mồi cũng không còn... tạo lòng tin ở bệnh nhân và người nhà mỗi khi đến đây khám, chữa bệnh” - BS Nguyễn Đức Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp BV Nhân dân Gia Định, cho biết.

