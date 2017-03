Đi chợ sợ bị xe tông!

Là phụ nữ, việc chợ búa, bếp núc luôn gắn với tôi và tôi rất vui với những bữa cơm ngon lành phục vụ gia đình được nấu từ thịt, cá tươi mua ở chợ vào mỗi buổi sáng. Nhưng gần đây tôi thường bị ám ảnh mỗi khi phải ra vào chợ vì chen giữa dòng người mua sắm đông đúc là những chiếc xe máy ngang nhiên chạy lộn xộn.

Có nhiều người chạy xe máy luôn bóp còi, sẵn sàng va quẹt để đi nhanh. Nếu người chung quanh thiếu kiềm chế thì xung đột rất dễ xảy ra. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những cuộc cãi cọ, đôi co, thậm chí “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”… mà nguyên nhân bắt đầu từ những va quẹt nhẹ, không nhường đường...

Không chỉ chứng kiến người khác gặp sự cố, đôi lần tôi cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười do xe máy chạy vào chợ gây ra. Một lần đang lui cui lựa rau cho món canh chua, bất ngờ một chiếc xe máy mất thắng tông thẳng vào lưng làm tôi ngã chúi đầu xuống hàng rau quả được bày dưới đất. May mà đó là hàng rau, nếu là hàng cá thì ôi thôi! Một buổi sáng khác, do có việc quan trọng phải đi sớm nên tôi diện đồ mới và tranh thủ ghé chợ mua trước ít thứ lặt vặt. Mới bước được mấy bước qua cổng khu chợ, bỗng nhiên một xe máy chở thùng tôm sú tông phải xe sữa đậu nành đang di chuyển cạnh tôi. Sữa và nước trong thùng đựng tôm văng ra tung tóe khiến tôi bị vạ lây. Không còn cách nào khác, tôi phải về nhà thay bộ đồ khác. Thế là công chuyện bị lỡ dở...

Nhiều xe máy lưu thông trong chợ Võ Thành Trang. Ảnh: MH

Thường nhật đã thế, vào dịp cuối năm, khi lượng người đổ dồn về các chợ tăng đột biến thì việc xe máy ra vào chợ càng gây ra nhiều phiền toái. Hôm đó, tranh thủ đi sắm tết sớm, tôi vào chợ Võ Thành Trang (phường 14, quận Tân Bình) để mua dưa, hành về ướp. Bất chấp lượng khách đông đảo, các xe máy vô tư ra vào chợ. Mới đây, có việc phải ghé chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), tôi hết sức ngạc nhiên với cách xe máy ra vào chợ này. Trong khu vực chợ mà cảnh ùn tắc do xe máy gây ra cũng nghiêm trọng chẳng thua gì kẹt xe do vướng “lô cốt” trong giờ cao điểm. Những người đi sau luôn bóp còi xe thúc giục người đi mua sắm phải nhường đường. Đôi lần những người đi xe máy ngược chiều không chịu nhường đường dẫn đến mâu thuẫn và tình trạng ùn tắc lại nghiêm trọng hơn.

Nói đi thì phải nói lại, tôi thấy đa phần các chợ trọng điểm của thành phố chưa có được bãi xe lớn và giữ đúng giá để đáp ứng nhu cầu gửi xe khi đi chợ. Đa phần người dân phải gửi xe các điểm giữ xe tư nhân giá cao (thường là 5.000 đồng/lượt), dẫn đến tình trạng nhiều người ngại gửi xe vào bãi nên chọn giải pháp chạy luôn xe vào chợ. Ngoài ra, một số chợ lại xen kẽ giữa khu dân cư nên ban quản lý chợ không thể cấm xe máy của người dân trong khu vực lưu thông. Do không thể cấm triệt để và rất khó để phân biệt ai là người ở khu vực chợ, ai là khách đến mua hàng nên tình trạng xe ra vào chợ thật khó kiểm soát.

Thiết nghĩ đã đến lúc ban quản lý các chợ và chính quyền địa phương nên ngồi lại để tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề. Cần sắp xếp để người đi chợ có chỗ gửi xe phù hợp và không còn gặp phải những phiền toái không đáng có từ các xe máy.

Để tạo thuận lợi cho lượng người vào chợ tăng đột biến vào dịp tết, ban quản lý sẽ thông báo và cho lực lượng chốt chặn tại cổng để không cho xe máy vào khu vực chợ từ ngày 22 tết. Bà NGUYỄN THỊ LAN, Trưởng ban quản lý chợ Võ Thành Trang Để hạn chế xe cộ ra vào gây ùn tắc và mất an ninh khu vực chợ trong dịp tết, phường đã có kế hoạch phối hợp với phường bạn triển khai cấm xe của người đi chợ vào một số tuyến đường có sạp hàng khoảng một tuần trước tết. Bà NGUYỄN THỊ THỦY, Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận Bình Thạnh Hiện chợ đã cấm tuyệt đối, không cho xe của người đi chợ ra vào chợ. Chúng tôi chỉ cho phép một số xe của nghiệp đoàn đóng hàng ra vào nhưng các xe này đều có dán tem và phải tuân thủ sự điều hành nghiêm ngặt của ban quản lý. Ông THÁI BÌNH SƠN, Phó ban quản lý chợ Tân Bình MINH HIẾU ghi

LƯƠNG BÍCH PHƯỢNG (Ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)