Đi đường cao tốc sợ gặp… bò!

UBND xã, ban nhân dân các ấp và các đoàn thể vẫn thường xuyên vận động người dân không xâm phạm đường cao tốc nhưng không rõ vì sao có việc trâu, bò đi dạo trên đường cao tốc. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay tình trạng này, yêu cầu người dân lùa trâu, bò ra khỏi khu vực cấm. Về việc gỡ bỏ hàng rào bảo vệ đường cao tốc, tôi cho rằng người dân không ai dám làm việc này. Nếu thấy hàng rào không còn, ban quản lý đường cao tốc nên sớm khắc phục. Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) Việc tuần tra trên đường cao tốc thuộc về trách nhiệm của Cục Cảnh sát đường bộ- đường sắt chứ không phải của công an tỉnh. Việc ngăn chặn người dân chăn thả trâu, bò trong hành lang an toàn hoặc băng ngang đường cao tốc là trách nhiệm của UBND các xã có đường cao tốc đi qua vì lực lượng công an không có đủ người kiểm soát trên hàng chục cây số đường dân sinh hai bên đường cao tốc. Công an tỉnh và công an huyện, xã chỉ có thể tuyên truyền, giáo dục người dân không xâm phạm đường cao tốc, còn chấp hành hay không tùy thuộc vào ý thức của người dân. Thượng tá PHẠM HỮU CHÂU,

Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An