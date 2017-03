Đi tù chỉ tại... năm con gà

Để chia tay một người bạn chuẩn bị ra tòa chịu tội về hành vi đánh người gây thương tích, mười thanh thiếu niên ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai đã tổ chức nhậu nhẹt nguyên ngày. Ai dè, bữa nhậu quá đà đã đưa đẩy cả nhóm vào vòng lao lý.

Bắt gà bán lấy tiền nhậu

Bữa nhậu trên diễn ra vào ngày 26-12-2008 tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành). Mặc dù đã nhậu hai hiệp và ngà ngà say nhưng tất cả vẫn chưa thỏa mãn bèn kéo thêm “tăng ba”. Kẹt nỗi, mồi nhậu đã hết.

Bấy giờ, một người đưa ra ý kiến: “Nhà ông P. bên xã Phước Bình (cùng huyện Long Thành) có gà, qua bắt về nhậu tiếp”. Vậy là khoảng nửa đêm, cả nhóm ngồi trên ba xe máy kéo sang nhà ông P. Năm người đứng ngoài đường trông xe, số còn lại (trong đó có một người cầm theo cây gậy) vây quanh, đập cửa chuồng gà (nằm sát vách bếp nhà ông P).

Khi đó, ông P. đang ngủ. Nghe tiếng xe máy và chó sủa mỗi lúc một gần, ông tỉnh giấc và biết là bên ngoài có chuyện. Ông vội vàng bước xuống giường, với tay bật công tắc điện bếp. Lúc đầu, ông bấm nhầm thành tắt nên sau đó ông vội bật cho sáng trở lại. Xác định chủ nhà đã thức, một người đe dọa: “Nó ra thì đập chết luôn!”. Nghe thế, ông P. không dám ra ngoài mà gọi điện thoại nhờ hàng xóm giúp đỡ nhưng không ai bắt máy. Năm người tiếp tục phá cửa chuồng, rồi chui vào bắt năm con gà mang đi. Ngay trong đêm, cả bọn đã bán toàn bộ số gà được 200 ngàn đồng rồi tiếp tục cuộc nhậu.

Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản

Ngay sau đó, ông P. đã gọi điện thoại trình báo vụ việc với công an ấp. Từ thông tin do ông cung cấp (giọng nói đe dọa là của một thanh niên ở trong xóm), cả mười người đã bị tạm giữ để điều tra.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM sáng 8-1, điều tra viên Cù Minh Chiến, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Long Thành, cho biết: “Nếu căn cứ theo thông tin ban đầu thì các đối tượng trên đã có hành vi cướp tài sản. Nhưng sau khi điều tra và được VKS huyện đồng ý, ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn đối tượng (các đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135 Bộ luật Hình sự”.

Một chuyên gia luật phân tích: Cưỡng đoạt tài sản được hiểu là hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người bị hại. Việc đe dọa này không thực sự quyết liệt và diễn ra không chớp nhoáng. Mục đích của việc đe dọa chỉ khiến người bị hại sợ và giao tài sản theo yêu cầu. Ở đây, người bị hại tuy hoảng sợ nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tê liệt ý chí kháng cự. Họ vẫn có thời gian và khả năng để lựa chọn biện pháp đối phó trước sự đe dọa của kẻ phạm tội. Điều này khác với hành vi trong tội cướp tài sản được quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự. Điều luật này quy định cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp trên, với việc đe dọa ông P., không chửi bới mà chỉ đập chuồng gà khiến ông P. hoảng sợ thực sự và phải miễn cưỡng chấp nhận để kẻ gian mang gà đi, cả nhóm đã có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Cũng theo chuyên gia trên, ở tội cưỡng đoạt tài sản, giá trị tài sản chỉ là yếu tố để định khung hình phạt, không phải yếu tố để định tội. Dù năm con gà được định giá 405 ngàn đồng nhưng các bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh đã nêu.