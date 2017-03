Đi xông hơi bị phỏng nặng

Khoảng 11 giờ ngày 9-3, cha của chị là ông Nguyễn Văn Thuyết (66 tuổi) đến cơ sở xông hơi-massage Lê Duyên (183/1 Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận) để xông hơi. Bất ngờ ông bị phỏng nặng khi đang xông hơi trong phòng kín. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cơ sở mới báo tin ông đang cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định. Sau đó, gia đình đã chuyển gấp ông đến BV Chợ Rẫy do sức khỏe ông bị nguy kịch. Đến sáng hôm sau vết phỏng của ông trở nên nặng hơn và ông đang được điều trị cách ly tại phòng săn sóc đặc biệt.

Ngày 18-3, bác sĩ chẩn đoán ông Thuyết bị phỏng lửa gas 37% II, III (15% độ sâu) ở thân và tứ chi, suy giảm chức năng gan, cao huyết áp… Gia đình của chị Ngọc đã đóng khoảng 58 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí và các chi phí khác. Chị Ngọc không đồng ý với việc chủ cơ sở nói rằng sự cố xảy ra hoàn toàn do lỗi của ông Thuyết.

Bà Phạm Kim Thủy, Quản lý cơ sở xông hơi-massage Lê Duyên, cho biết: Mỗi phòng xông hơi có đặt cái hộc đựng thuốc Bắc ngay dưới nền (có nắp đậy lại) và đường ống dẫn hơi nóng sẽ đi qua hộc thuốc này rồi mới phả từ từ qua các lỗ của nắp cho khách xông. Cứ hai tháng sẽ có thợ bảo trì đến kiểm tra hệ thống xông hơi một lần nên chắc chắn không có chuyện hư hỏng. Quy định thời gian cho một lần xông hơi khoảng từ 10 đến 15 phút bởi xông nhiều không tốt cho sức khỏe.

Ông Thuyết đang nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Hôm đó, khi ông Thuyết đến cơ sở để xông hơi, do lần đầu tiên vào nhưng lâu không thấy ông trở ra nên nhân viên có vào nhắc nhở. Ông ra được một lúc rồi lại quay vào xông tiếp và cũng lâu quá không trở ra. Khi nhân viên vào thì thấy ông nằm dưới nền phòng ngay cạnh hộc thuốc Bắc và nắp hộc đã văng ra. Do chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên cơ sở đã gọi xe cấp cứu đưa ông đi BV và có hỗ trợ tiền thuốc men hai lần, tất cả là 5 triệu đồng. Cơ sở có gọi điện thoại hỏi thăm nhưng không ai nghe máy; cũng có đến BV thăm nhưng vì không đúng giờ nên BV không cho vào.

Trung tá Nguyễn Hòa Phong, Phó Trưởng Công an phường 14 (quận Phú Nhuận), cho biết: Khi sự việc xảy ra, cơ sở Lê Duyên có báo tin và công an phường đã xuống kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động để giữ nguyên hiện trường. Sau khi lấy lời khai chủ cơ sở và ông Thuyết, công an phường đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển lên cơ quan điều tra công an quận xử lý.

Thượng úy Trịnh Văn Bớt, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Phú Nhuận, cũng cho biết quận đang thụ lý hồ sơ và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bồi thường tương ứng mức độ lỗi Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe… của cá nhân mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Đồng thời, Điều 617 bộ luật này cũng quy định: “Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường”. Do sự cố xảy ra khi chỉ có một mình ông Thuyết ở trong phòng kín nên chưa thể nói ai đúng ai sai mà phải chờ kết luận chính xác từ phía cơ quan điều tra. Căn cứ vào kết luận này, việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo các quy định nêu trên. Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG,

Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Thọ

T.NHÂN - M.HIẾU