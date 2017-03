Dịch vụ, việc làm “độc” mùa tết

Dịp cận tết, nhiều dịch vụ lạ đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của mọi tổ chức, gia đình chuẩn bị đón tết. Ngoài ra, nhiều việc làm thời vụ độc đáo, thu nhập cao cũng đang cần nhiều nhân lực.

Chăm sóc thú cưng

Tại một cửa hàng chăm sóc thú cưng Pets Care trên đường Ba Tháng Hai, quận 10, anh Nguyễn Thế Bảo đang tham khảo giá cả tại cửa hàng chia sẻ: “Tết này từ mùng 3 tết đến mùng 7 gia đình tôi tổ chức đi du lịch nên sẽ phải gửi thú cưng tại tiệm. Còn hôm nay tôi đưa hai chú cún cưng ra làm lại móng và cắt tóc, làm đẹp chuẩn bị đón tết”.

Chị Phạm Ngọc Minh Châu, chủ cửa hàng, cho biết: “Dịp tết, nhu cầu chăm sóc cho thú cưng cao hơn so với ngày thường do gia chủ muốn trau chuốt thêm cho vật yêu của mình. Tại trung tâm của chúng tôi có dịch vụ chăm sóc tận nơi. Khi khách hàng có nhu cầu, chỉ cần gọi điện thì nhân viên của cửa hàng sẽ mang theo đồ nghề và đến tận nhà để chăm sóc thú cưng cho gia chủ. Các con vật được chăm sóc thông dụng như chó, mèo, thỏ chủ yếu là cắt tỉa lông, tắm rửa, sơn móng hay thậm chí may đồ, bắt rận cho thú yêu. Giá cả cũng có nhiều mức khác nhau, tùy từng con vật, mức độ chăm sóc, cân nặng hay quãng đường nhân viên đi xa, gần mà giá cả dao động từ một đến vài trăm ngàn. Ví dụ như cắt tỉa lông cho cún cưng 3-5 kg giá khoảng 100.000 đồng, nếu trên 5 kg, giá 150.000-250.000 đồng, tỉa lông phần đầu và tai giá 50.000-70.000 đồng, cắt tỉa lông cho mèo có giá chung 80.000 đồng… Các dịch vụ khác như cắt, chăm sóc, sơn móng hay làm bóng móng chân cho thú cưng cũng có giá chung 50.000 đồng, làm sạch tai giá 20.000 đồng…

Chị Phạm Ngọc Minh Châu đang cắt móng chân cho một chú chó đốm tại quận 11. Ảnh: HÀN GIANG

Ngoài việc chăm sóc cho thú cưng, cửa hàng còn kiêm luôn dịch vụ giữ hộ thú cưng giá từ 80.000 đến 200.000 đồng/ngày. Chủ cửa hàng làm hợp đồng với khách hàng và đảm bảo thú cưng được ăn uống theo đúng tiêu chuẩn bữa cơm có cá, thịt, patê…

Tại một số điểm chăm sóc và giữ hộ thú cưng dịp tết như bệnh viện thú cưng ở phường Thảo Điền, quận 2; BV Thú y New Pet Hospital (quận 2); Trung tâm Phương Anh Pet Mart (quận 6)… cũng có giá tương tự, tùy theo vật nuôi.

Nghề… dự tiệc

LCM, nữ sinh viên năm tư Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết từ khi rời quê vào TP học là ngần ấy thời gian M. gắn với việc làm thêm, làm thời vụ dịp tết. Những công việc M. từng làm là gia sư; phục vụ quán ăn, nhà hàng; bán hàng, bán vé hội chợ và việc “hot” nhất mà M. từng làm là đi dự tiệc, liên hoan, cắt băng khánh thành các doanh nghiệp, nhà hàng.

Với ba năm kinh nghiệm nên M. khá tự tin khi tìm việc cho mình. M. nói: “Những ngày cận tết không ai dại gì chăm bẳm vào một công việc mà phải tranh thủ chạy nhiều “sô” mới kiếm đủ tiền mua vé tàu và quà tết về quê. Buổi chiều tối (từ 17 giờ chiều đến 22 giờ đêm) thì tranh thủ đi bán hàng, bán vé vào cổng hội chợ. Những công việc này có thù lao 150.000-200.000 đồng. Tương tự, bán hàng hội chợ cũng có mức lương 120.000-200.000 đồng/ngày (bao cơm). Riêng các mặt hàng có trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì tính % để trả thù lao (khoảng 50.000 đồng/sản phẩm).

Tuy nhiên, việc thời vụ “hot” nhất vào dịp cuối năm mà giới sinh viên (nữ) muốn chen chân tìm là nghề “đi dự tiệc”. Nghề này vừa được ăn uống, mặc đẹp, lại có thù lao cao. Với một “sô” đứng “diễn” cười tươi rói trong một sự kiện ra mắt sản phẩm, khánh thành, tổng kết có mức thù lao 500.000-600.000 đồng. Nếu ngày kiếm được hai “sô” thì có tiền triệu trong tay. Công việc này rất kén người làm, chỉ ưu tiên cho những sinh viên có ngoại hình đẹp, cao ráo, đặc biệt ưu tiên cho những sinh viên có hộ khẩu thành phố.

M. cho hay công việc này không phổ biến rộng rãi trong giới sinh viên mà phải thông qua đầu mối là “bầu” kiểm duyệt ngoại hình trước mới được tham gia theo nhóm đi làm. Theo đó, qua mỗi sự kiện “bầu” hưởng % trên tổng số tiền do khách hàng chi ra. M. bộc bạch: “Đây thực sự là “việc nhẹ lương cao” mà sinh viên nào cũng rất muốn chen chân để kiếm một chỗ”.

Gói bánh chưng 200.000 đồng/ngày

Từ ngày 15 tháng Chạp, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Phương Đông (quận Gò Vấp) có nhu cầu tuyển khoảng 200 người để gói bánh chưng. Ngoài ra, công ty này còn cần thêm khoảng 30 nhân viên bán hàng và giao hàng tại các quận, huyện. Bà Văn Thị Thủy, Giám đốc công ty này, cho biết năm nay công ty sẽ tung ra thị trường khoảng 15 tấn bánh nên cần nhiều lao động thời vụ. Với công việc gói bánh chưng có mức lương theo ngày 200.000-250.000 đồng, còn nhân viên bán hàng và giao hàng có mức lương 200.000 đồng/ngày. Đại diện công ty cho hay với những người gói bánh khi hoàn tất công việc, tùy năng suất từng người sẽ có thêm mức thưởng khoảng 500.000 đồng.

“Với công việc gói bánh phải được chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật để gói đẹp và nhanh. Còn nhân viên giao hàng phải thành thạo đường sá tại các quận, huyện” - bà Thủy nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM (Yes center), nhìn nhận mặc dù đã bước vào cao điểm việc làm tết nhưng cung cầu lao động, việc làm lại sụt giảm ở mức khá tỉ lệ thuận. Theo đó, số đầu việc và nhu cầu việc làm giảm hơn so với năm ngoái khoảng 20%. Tương ứng nhu cầu người tìm việc cũng giảm khoảng 20%. “Kinh tế khó khăn là nguyên nhân chính khiến nhu cầu tuyển lao động thời vụ từ các doanh nghiệp sụt giảm” - ông Sang phân tích. Theo ông Sang, phần lớn các đầu việc làm thời vụ dịp tết chủ yếu tập trung vào nghề phục vụ và bán hàng, giao hàng. Những công việc này có mức lương 80.000-120.000 đồng/ngày. Người tìm việc chủ yếu là sinh viên và người lao động muốn tìm việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm.

HÀN GIANG - PHONG ĐIỀN