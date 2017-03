Điểm ghi đề tồn tại 12 năm

Có hôm nhà này ghi đến tận khuya nhưng cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Trung tá Đặng Văn Hùng - Trưởng Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thừa nhận: “Đúng là có xảy ra tình trạng ghi đề tại địa chỉ trên do vợ chồng Nguyễn Huy Mười và Võ Thị Thảo làm chủ. Năm 2011, công an phường đã lập hồ sơ và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Mười khi ông đang tiến hành ghi đề. Thời gian tới, công an phường sẽ theo dõi sát sao hơn các đối tượng và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu họ còn tiếp tục tái diễn”.

YẾN HOA ghi