Điểm sử thấp do không chịu học

Tôi đồng ý cách giảng dạy, cơ cấu chương trình học sử có vấn đề. Nhưng phải lưu ý rằng điểm thi ngoài phản ánh sức dạy thì đầu tiên là phản ánh sức học. Với môn học bài thì nguyên nhân đầu tiên để bị điểm kém là do học sinh lười, không chịu học bài. Nếu chịu học, có thể quên ngày tháng năm, số liệu chi tiết nhưng với những nội dung nhiều chữ như nguyên nhân đi tìm đường cứu nước, tác động của thắng lợi… thì vẫn nhớ được vài ba ý, tuy không trọn vẹn câu chữ nhưng cũng không thể bị 0 điểm. Còn như đã không tập trung học bài thì dù giáo viên giảng sinh động thế nào, Nhà nước có vận động viết truyện, đóng phim hay thế nào đi nữa thì học sinh lười cũng không cách chi nhớ được một số nội dung quan trọng, nói gì đến việc được điểm cao môn lịch sử.

Nói cho công bằng, môn nào cũng thế thôi chứ không riêng gì môn sử. Thử “lôi” những học trò bị điểm 0 môn sử ra xem. Nếu môn sử 0 điểm mà những môn khác điểm cao thì vấn đề phần nhiều do giảng dạy môn sử. Còn học sinh dở, môn nào cũng thấp điểm thì phải xem lại chính học sinh đó, không thể đổ hết cho ngành giáo dục.

Năm tôi thi tốt nghiệp cấp ba, tôi được 49/60 điểm nhưng xếp loại trung bình chỉ vì môn sử của tôi bị 5 điểm. Tôi đã thật xấu hổ do điểm đó thấp nhất lớp. Hai năm sau, tôi tự mua sách học luyện thi đại học khối C, tập trung học bài chỉ trong ba tuần, điểm sử được 7,5. Như vậy, điểm thi bị liệt hay không phần nhiều là do bản thân học sinh có chịu học bài chứ nào phải do giảng dạy.

quynhnhu@...

Với môn sử, người học buộc phải thuộc lòng những sự kiện lịch sử để từ đó rút ra được những ý nghĩa của các sự kiện đó. Đối với học sinh giỏi, nếu không học kỹ thì khi làm bài các em có thể sẽ không trình bày đầy đủ các nội dung mà đề bài yêu cầu và khó đạt điểm cao. Nhưng với học sinh trung bình, nếu không chịu học bài thì các em biết gì mà làm và điểm liệt là đương nhiên.

Hãy cố gắng thay đổi thái độ học tập đối với môn sử. Vì e rằng không chính xác nếu cứ trách móc phương pháp giảng dạy và nội dung chương trình.

thanhhungmai@...

Môn sử đúng là nặng nề. Để thi tốt nghiệp THPT thì phải ôn hàng chục trang A4, thi ĐH thì còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, không thể không chấp nhận điều này và nếu đã chọn khối C để thi ĐH thì các học sinh bắt buộc phải học nghiêm túc môn sử.

TẤN HOÀNG