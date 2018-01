Diễn bikini trên máy bay: VietJet bị phạt 40 triệu đồng

Theo đó, ngày 28-1, trên chuyến bay VJ7269 chuyên chở các cầu thủ đội bóng đá U-23 Việt Nam, ban huấn luyện cùng các cá nhân liên quan khác đi từ sân bay Thường Châu - Trung Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội - Việt Nam), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã tổ chức sự kiện chúc mừng đội bóng và không xin phép Cục Hàng không Việt Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đánh giá, xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm để xử lý vi phạm nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh đối với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet.

Việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn nên Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.



Những hình ảnh này trên chuyên cơ chở U-23 khiến người dân phẫn nộ.

Cụ thể, đối với tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với mức phạt 40 triệu đồng theo điểm c khoản 6 Điều 22 (Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 29-01-2018 của Chánh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam).



Bên cạnh đó, xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet với hình thức khuyến cáo bằng văn bản được quy định tại Điều 15-Thông tư số 85/2015 ngày 31-12-2015 của Bộ GTVT, quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

Đối với cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính đối với tiếp viên trưởng chuyến bay VJ7269 ở mức 4 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay theo điểm a khoản 3 Điều 15 - Nghị định số 147/2013 ngày 30-10-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC ngày 29-01-2018 của Chánh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam).

Đồng thời xử lý vi phạm đối với giám đốc điều hành với hình thức khuyến cáo bằng văn bản quy định tại Điều 16 Thông tư số 85/2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.