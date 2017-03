Diễn đàn: Bạn nghĩ gì về việc siết ăn nhậu đêm khuya ở Sài Gòn?

Bầu chọn Bạn nghĩ gì về việc siết ăn nhậu đêm khuya ở Sài Gòn?

Mới đây (ngày 20-6), trong một cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm 2016 tại TP.HCM, Đại tá Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khi báo cáo về tình hình tội phạm đã cho biết các vụ giết người tăng 10,2%.

Theo ông Tài, những vụ giết người không phải do tội phạm có tổ chức mà trên 70%-80% là do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, đặc biệt là trong ăn nhậu. Những vụ án này hầu hết đều có tính bột phát, đang là bạn bè nhưng uống bia rượu vào là ra tay giết người.

Đại tá Trần Đức Tài đề xuất TP cần quy hoạch, hạn chế thời gian các điểm kinh doanh ăn uống (quán nhậu) về khuya. Bởi vì tại TP.HCM từ 19 giờ đến 3-4 giờ sáng, các quán tổ chức ăn nhậu suốt đêm, trong thời gian đó các vụ giết người do nguyên nhân bột phát từ việc ăn nhậu rất cao.

Siết ăn nhậu khuya là hợp lý

Nhiều người đã đồng tình đề xuất này của Đại tá Tài vì cho rằng việc nhậu khuya tràn lan không giới hạn giờ giấc như hiện nay gây rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều điểm nhậu đêm nằm trong khu dân cư, đêm khuya gây ồn ào, mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống bình thường của người dân xung quanh.

Những người nhậu khuya thường đều bị say xỉn, khi lưu thông trên đường sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Chưa kể “nhậu vào thì lời ra” dẫn tới những vụ ẩu đả, án mạng giết người… gây mất an ninh trật tự xã hội. Do đó, việc siết chặt quản lý các quán nhậu đêm là ý tưởng hết sức đúng đắn và cần làm ngay.



Ngồi quán nhậu khuya được coi là một nét văn hóa của người Sài Gòn. Khó siết được nhậu khuya

Cũng có một số quan điểm không đồng tình đề xuất này vì cho rằng chuyện nhậu khuya, nhậu “lai rai” ở vỉa hè là nét văn hóa lâu nay của người dân TP.HCM. Việc siết nhậu khuya làm TP.HCM “mất bản sắc”, chưa kể sẽ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh sinh sống của nhiều người hiện đang sinh sống dựa vào những giờ giấc như thế tại các quán nhậu đêm khuya.

Ngoài ra, cũng theo luồng quan điểm này, cấm nhậu khuya là chuyện không khả thi, bởi ăn đêm đã là thói quen lâu đời của người dân Sài Gòn. Không thể đòi hỏi người dân từ bỏ thói quen này một cách đột ngột mà thay vào đó, chỉ nên từng bước hạn chế nhậu bằng cách giới hạn giờ kinh doanh rượu bia…

Cũng có ý kiến cho rằng vấn đề này thuộc sự quản lý, giám sát chưa tốt của lực lượng công an (gia tăng tội phạm) chứ không nên quy vào lỗi do buôn bán ăn uống nhậu nhẹt vào đêm khuya...

Còn theo bạn, bạn có ý kiến gì về đề xuất này, đồng tình hay không đồng tình siết việc nhậu khuya và tại sao? Bạn có đề xuất hoặc có ý kiến gì khác về vấn đề này, xin chia sẽ với chúng tôi vào phần Ý kiến bạn đọc bên dưới, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của các bạn.