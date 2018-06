Điều kiện để nhà xây trái phép được tha phạt tiền

Số tiền thu lợi bất hợp pháp được xác định như sau: a. Công trình nhằm mục đích kinh doanh: Số lợi bất hợp pháp là tổng số mét vuông sàn xây dựng vi phạm nhân với đơn giá 1 m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%; b. Công trình không nhằm mục đích kinh doanh: Số lợi bất hợp pháp là tổng số mét vuông sàn xây dựng vi phạm nhân với chi phí 1 m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%; c. Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt: Số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng mét vuông sàn xây dựng vi phạm nhân với suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%.