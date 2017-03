Điều tra đường dây đưa người đi đào vàng

Tình trạng bóc lột lao động kể cả trẻ em xảy ra tại nhiều bãi vàng ở Quảng Nam.

Sau khi xảy ra vụ “người rừng” và 20 lao động khác ở xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My đi đào vàng bị biệt tích, công an đã điều tra, bước đầu xác định 2 đối tượng là Dương Thuận (trú xã Trà Tân, Bắc Trà My) và Hồ Thị Ngời (trú xã Trà Bui, Bắc Trà My) có hành vi dụ dỗ lao động trẻ em đi làm phu vàng tại các địa phương khác, chủ yếu là huyện Phước Sơn. Công an huyện Phước Sơn ngày 1.11 cũng cho hay, đang tiến hành rà soát toàn bộ các bãi vàng ở xã Phước Thành và Phước Lộc để điều tra về tình trạng sử dụng lao động theo kiểu bóc lột, khổ sai, đặc biệt là đối với trẻ em.

Theo T.T.Thư (LĐ)