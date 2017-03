Đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy xã vì đồi bại

Ông Lê Đức Trường - Bí thư huyện Ủy Nghĩa Đàn (Nghệ An) chiều ngày 19/12 cho Dân trí biết, liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hồng Dương - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Minh giở trò đồi bại với cháu mình. Huyện Ủy Nghĩa Đàn đã chính thức đình chỉ công tác đối với ông Dương.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhận được đơn thư của người bị hại và tiến hành xác minh và nhận thấy vụ việc nói trên là có thật. Theo đó, chúng tôi đã chính thức đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác đối với ông Dương. Đồng thời chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an và VKSND huyện Nghĩa Đàn hoàn tất hồ sơ và xử lý theo pháp luật”, ông Lê Đức Trường cho biết.

Theo cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn, khoảng 19h ngày 8/12/2010, ông Nguyễn Hồng Dương (SN 1974) - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Minh sau khi rời trụ sở làm việc đến nhà cháu mình là Phạm T.C.(SN 1995, xóm Minh Hùng, xã Nghĩa Minh).

Tại đây, ông Dương nói với chị N.T.Q (mẹ C): “Cháu C học hành làm sao mà để nhà trường phản ánh?”. Rồi bảo cháu C lên xe để cậu chở đi gặp thầy chủ nhiệm hỏi cho ra nhẽ. Vâng lời cậu, C lên xe và được ông Dương chở đi. Đi được một đoạn khoảng 1km đến khu vực đồi cây tối tăm, ông Dương kéo cháu C xuống và thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Quá hoảng sợ, C vùng bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó cầu cứu. Tại đây, C được mọi người đưa về nhà mình và trình bày toàn bộ sự việc với mẹ (bố C đã chết). Gia đình cháu C đã làm đơn gửi công an và huyện Ủy Nghĩa Đàn trình bày toàn bộ sự việc trên.

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, huyện Ủy Nghĩa Đàn đã giao toàn bộ sự việc cho công an và VKSND vào cuộc điều tra. Về phía huyện Ủy Nghĩa Đàn đã tiến hành đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Dương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy (Dân trí)