Đình chỉ một công an say rượu khi làm việc

Cho rằng em Đường chửi mình, thiếu úy Nguyễn Thanh Tuấn, công an khu vực, đã bước xuống xe và tát vào mặt em. Em Đường phản ứng: “Ông là công an mà đánh tôi, tôi sẽ méc ba tôi thưa ông lên phường”. Nghe vậy, ông Tuấn đã tát em thêm một cái. Đến khi bị người dân chứng kiến phản đối, ông Tuấn kéo em Đường lên xe chở về phường. Nghe tin, mẹ em Đường đã đến trụ sở xin đưa em về nhưng không được chấp thuận. “Đã vậy, ông Tuấn người nồng nặc mùi rượu còn dọa đánh tôi. Các cán bộ công an khác thấy vậy đã can ngăn ông Tuấn...” - mẹ em Đường kể lại.

Một lát sau, khi đã làm xong bản tường trình về vụ việc thì em Đường được cho về. Vì em nói bị đau đầu nên mẹ em đã đưa em đến bệnh viện khám.

Tiếp xúc với phóng viên hôm 10-6, em Đường và mẹ em đều khẳng định ông Tuấn có đánh em. Em Đường còn cho biết mấy ngày sau đó em bị đau đầu và hơi mệt. Một số người dân sống trong hẻm cũng nói ông Tuấn có đánh em Đường.

Đại úy Phạm Minh Quang, Phó Trưởng Công an phường 14, quận 8, cho biết: Theo tường trình của ông Tuấn thì ông Tuấn không có đánh em Đường. Ông Tuấn nói em Đường đã chửi thề và còn hỗn láo khi nói chuyện với các chiến sĩ công an. Mặc dù không biết được bản chất sự việc nhưng do nóng lòng khi nhìn thấy em Đường được đưa về trụ sở công an nên mẹ của em và những người chứng kiến đã hô hoán công an đánh em. Ngoài ra, mẹ và bà ngoại em còn kích động những người hiếu kỳ la lối, gây mất trật tự trước trụ sở công an. Em Đường đã viết bản tường trình dưới sự chứng kiến của đại diện Hội Phụ nữ phường, Bí thư Đoàn phường...

Tuy nhiên, ông Quang cũng thừa nhận ông Tuấn có men rượu trong khi thi hành nhiệm vụ. Ông Tuấn cũng đã làm bản tường trình nhìn nhận khuyết điểm này của mình. Trước mắt, Công an phường đã tạm đình chỉ công tác ông Tuấn để chờ xử lý tiếp theo.

Đối với những chiến sĩ công an trên nên nghiêm khắc xử lý. Là chiến sĩ mà trong người có rượu đã là điều không nên. Cho là nếu em Đường có lỡ chửi cũng không nên bắt em về phường. Tuy nhiên, đó cũng chỉ con sâu làm rầu nồi canh. Bên cạnh những chiến sĩ ấy còn có rất nhiều người luôn nhiệt huyết với người với đời.