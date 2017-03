Đìu hiu thị trường lao động đầu năm

Công nhân đã trở lại làm việc đạt hơn 97% Tổng hợp tình hình từ các công ty trong các KCX-KCN tại TP.HCM (Hepza), tính đến ngày 20-2, công nhân đã trở lại làm việc đạt hơn 97%. Qua khảo sát tình hình sản xuất và quan hệ lao động đầu năm cho thấy các doanh nghiệp lớn có nhiều tín hiệu khả quan trong sản xuất, kinh doanh do chủ động trong đơn hàng, người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp. Nhìn chung tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nên doanh nghiệp tập trung duy trì lực lượng lao động hiện có, đồng thời bổ sung thêm nguồn lao động bị thiếu hụt do nghỉ việc hẳn. Một tín hiệu khả quan khác là ngay từ quý I-2013, có ba nhà đầu tư ngoài nước với quy mô hàng trăm triệu USD tại các KCX-KCN TP. Các dự án này có công nghệ tiên tiến nên cần lao động có tay nghề, với quy mô lến đến hàng ngàn người. Ông NGUYỄN TẤN ĐỊNH,Phó ban Quản lý Các KCX-KCN TP.HCM Nhu cầu tuyển dụng lao động đang “chìm” hẳn. Trong đó, lao động phổ thông chỉ cần vài trăm (các năm trước là hàng ngàn) chủ yếu để thay thế lao động nghỉ việc. Người tìm việc không có nhiều cơ hội lựa chọn nên họ cố gắng bám việc, thay vì nhảy việc tìm chỗ làm có lương, ưu đãi cạnh tranh hơn. Lao động có trình độ CĐ-ĐH nhu cầu tuyển dụng lại càng nhỏ giọt hơn, chủ yếu là công ty mới thành lập, các dự án mới triển khai. Ông TRẦN XUÂN HẢI, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM Ít nhất đến tháng 6, công ty vẫn không tuyển thêm lao động thay thế tại TP.HCM để bù đắp cho 1.000 lao động nghỉ việc. Nhưng tại KCN Long Giang (Tiền Giang), công ty sẽ tuyển dụng khoảng 2.000 lao động. Nguyên nhân do quỹ đất của nhà máy hiện tại hạn hẹp, đồng thời về tỉnh được hưởng chính sách ưu đãi về thuế. Ông HUỲNH LÊ KHANH,Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Nissei Electric