Đổ cọc ép bê tông, đè chết 3 người

Theo các nhân chứng, lúc đó đang trong quá trình ép cọc bê tông chịu lực. Hệ thống ép cọc được xếp bởi những khối bê tông nặng khoảng 5 tấn/khối bị sụp và đè trúng ba công nhân đang làm việc gần đó.

Hậu quả khiến hai công nhân thiệt mạng tại chỗ, gồm: Phạm Văn Hoàng (SN 1968, ngụ Cà Mau) và Nguyễn Hồng Việt (SN 1987, ngụ Đồng Tháp).

Nơi đóng cọc bê tông có 3 công nhân bị đè chết vào sáng 20-7

Sau khi xảy ra tai nạn chết 3 người, bảo vệ công trình dùng bạt che đường vào

Riêng công nhân Nguyễn Chí Công (SN 1989, quê Đồng Tháp) bị nhiều khối bê tông đè lên, sau khi được kéo ra khỏi đống đổ nát đã bị thương nguy kịch. Mặc dù được đưa vào bệnh viện FV cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an phường Tân Thuận Đông, Công an quận 7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Thanh tra lao động thuộc Sở LĐTB – XH TPHCM tới hiện trường lập biên bản.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển sang Bệnh viện quận 7 để chờ gia đình tới nhận về mai táng.

Được biết, đơn vị thi công là công ty cổ phần Xây lắp thương mại Chánh Phúc, trụ sở tại 10C Trần Nhật Duật, quận 1, TPHCM. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Juki Việt Nam, thời hạn hoàn thành công trình vào tháng 11-2010.