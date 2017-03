Do đâu doanh nghiệp "ồ ạt" tuyển nhân sự sau Tết ?

Đảo qua một vòng các trang tuyển dụng hiện nay hay chỉ cần vào bác Google search: Tuyển nhân viên sau Tết sẽ thấy rất nhiều thông báo tuyển dụng nhân sự sau Tết. Vì sao có hiện tượng "ồ ạt" này, hãy cùng tham khảo một số nguyên nhân dưới đây.

Ảnh minh họa nguồn nld.com

Về phía chủ doanh nghiệp

Cuối năm công ty đang gặp tình trạng thiếu nhân lực nhưng Sếp vẫn không đưa quyết định tuyển nhân sự vào thời gian này, lý do đơn giản là Sếp muốn "tiết kiệm" thêm một chút ít từ khoản chi phí lương+thưởng từ việc tuyển dụng nhân viên mới, vì vậy chuyện tuyển thêm nhân sự đành dời lại qua Tết mới tính.

Một số công ty thường có kế hoạch phát triển vào đầu năm chính vì vậy họ sẽ tập trung tuyển nhân sự vào trước đó nhưng sau Tết mới chính thức làm việc hoặc dựa vào tình hình tiến triển của dự án mới để thêm nhân sự cho phù hợp.

Một lý do nữa khiến cho nhà tuyển dụng đau đầu về việc nhân sự sau Tết chính là đa phần những nhân viên có ý định thôi việc đều chờ đợi qua Tết mới nộp đơn xin nghỉ việc hoặc đã nộp trước đó nhưng qua Tết mới chính thức thôi việc. Theo tình hình chung hiện nay, hầu hết các các cơ sở sản xuất, những khu công nghiệp hay những cửa hàng buôn bán đa phần đều rơi vào tình trạng thiếu nhân sự "trầm trọng" sau Tết. Nguyên nhân chung của hiện trạng này là do nhân viên về quê ăn Tết nhưng không trở lên để tiếp tục làm việc hay nghỉ ngang không báo trước khiến nhiều doanh nghiệp trở tay không kịp.

Về phía người lao động

Như đã nói ở trên, một trong số nguyên nhân khiến các doanh nghiệp ồ ạt tuyển nhân sự sau Tết là do nhân viên chọn thời điểm nghỉ việc là sau Tết. Sở dĩ nhân viên có "sở thích" này là vì họ không muốn "uổng phí" khoảng thời gian đã đóng góp cho công ty. Nếu nghỉ vào những khoảng thời gian từ tháng 10-12, họ sẽ không được hưởng lương tháng 13, thưởng Tết hay thưởng theo kết quả kinh doanh..., còn nếu nhảy sang công ty mới vào thời gian này thì họ chưa đóng góp được gì nhiều để công ty mới ghi nhận và khen thưởng. Tất cả những điều đó dẫn đến một tâm lý chung cho đa phần người lao động là "ráng làm qua Tết rồi nghỉ".

Lại có những trường hợp một số người trong năm vừa qua không được nhiều thành công trong công việc, thường xuyên bị Sếp kiểm điểm... nên coi việc nhảy việc đầu năm như là một cách để rũ bỏ vận xui của năm cũ và đón một điều may mắn hơn trong vào năm mới. Đa phần những người này đều chuẩn bị trước con đường rút lui an toàn cho mình, trong những tháng cuối năm còn làm việc với công ty cũ thì họ xin được việc ở công ty mới và hẹn sau Tết sẽ làm việc.

Vòng luẩn quẩn

Nhìn đúng vào thực tế: nhân viên nghỉ việc nhiều sau Tết vì biết rằng sau Tết các công ty, doanh nghiệp đều ồ ạt tuyển nhân viên, chính vì vậy họ có đủ tự tin để tìm cho mình một công việc mới, còn doanh nghiệp thì luôn để sau Tết mới tuyển thêm nhân viên theo những nguyên nhân đã nói ở trên. Chính vì vậy để trả lời cho câu hỏi" Vì sao nhân viên hay nghỉ việc sau Tết" hay "Tại sao doanh nghiệp lại thiếu nhân sự sau Tết?", doanh nghiệp và người lao động chính là đáp án cho câu hỏi này. Và điều này đã khiến thị trường lao động rơi vào vòng luẩn quẩn của hiện trạng thiếu nhân sự sau Tết và không biết rằng vòng luẩn quẩn này bao giờ mới được tháo bỏ ?

Theo HoaiNha89/Motibee