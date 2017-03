Đổ xô vào rừng tìm sâm lạ

Ngày 27-11 tin từ UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, trước việc một số tư thương săn lùng mua với giá cao, từ 180-200.000đồng/kg tươi, những ngày qua nhiều người dân ở phía Đông sườn Trường Sơn (huyện Kon Plông) đã đổ xô vào rừng sâu để tìm kiếm một loại sâm theo người dân nơi đây thường gọi là “sâm bảy lá”.

Cây “sâm bảy lá” có lá to như lá môn trắng, màu nâu và củ thường rất to, mỗi củ chừng cả ký, thời gian tăng trưởng nhanh, trung bình mỗi năm trôi qua củ lại tăng trọng lượng thêm gần một lạng, sinh trưởng phù hợp dưới tán rừng rậm, nhiệt độ ẩm thấp, tiết trời giá lạnh và thường ở bình độ trên 1000m so mực nước biển.

Người dân địa phương lâu nay thường dùng củ sâm bảy lá này phơi khô, ngâm rượu uống nhằm chống táo bón, vì chúng có tính hàn cực mạnh, nếu uống nhiều sẽ dẫn đến tiêu chảy.

Theo Đại Hòa (Dân trí)