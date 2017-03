Đoạn đường xuống cấp trầm trọng

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt đường bị xuống cấp nặng, trời mưa nước đọng lại trên đường do không có đường cống thoát nước. Nước tràn ngập vào nhà dân gây khó khăn trong sinh hoạt. Bên cạnh đó có rất nhiều ổ gà ổ voi, nước đọng lại thành vũng to và rất sâu khiến phương tiện lưu thông qua lại phải tránh né nên thường xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Mã Trung Hòa, một người dân sống tại khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, bức xúc: Hệ thống đường ở đây xuống cấp lâu rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do không có cống thoát nước nên mỗi khi trời mưa xuống gây ngập làm cho đoạn đường nhanh hư thêm. Mỗi lần họp tổ dân phố về tình trạng con đường này tôi và những hộ dân ở đây cũng có ý kiến, kiến nghị về lắp đặt hệ thống cống thoát nước, nâng cấp tuyến đường.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Linh Sang, cán bộ giao thông thủy lợi phường An Lạc, quận Bình Tân, cho biết: Đường An Dương Vương chạy qua địa bàn phường An Lạc nhưng là do thành phố quản lý. Gần 20 năm nay, tuyến đường này chưa có cống thoát nước nên mỗi khi mưa, triều cường là ngập nặng. Người dân ở đây và UBND phường cũng không dám làm, vì có đổ bê tông để nâng tuyến đường lên thì sẽ bị thành phố phạt.

Năm nào cũng vậy, nhiều hộ dân và UBND phường có kiến nghị lên cấp trên nâng cấp đường và đặt cống thoát nước. Phường kiến nghị lên quận thì được bàn giao lại cho Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP giải quyết. Cũng đã có công văn là vào tháng 4-2014 sẽ cho thi công, nâng cấp và đặt hệ thống cấp thoát nước cho toàn tuyến đường An Dương Vương mà tới giờ vẫn không thấy đâu.

M.NGỌC - T.MINH