Doanh nghiệp bỏ trốn, 400 công nhân lao đao

Chiều 21.6, hàng trăm công nhân công ty TNHH MTV may Thanh Đào (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, chuyên sản xuất hàng gia công may xuất khẩu) hốt hoảng khi hay tin giám đốc công ty đã bỏ trốn.

Tại công ty, nhiều đối tác đã đưa xe tải đến để “thanh lý” hàng hóa, máy móc thiết bị… Trước đó hơn 400 công nhân của công ty cũng đã đến đòi lương nhưng giám đốc công ty là bà Bùi Thị Thanh Đào đã bỏ trốn. Do đó, nhiều công nhân định xông vào công ty lấy hàng hóa để trừ lương nhưng đã bị cơ quan chức năng can thiệp. Theo các công nhân cho biết, hiện khoảng 400 người bị công ty nợ lương tháng 5 và nửa tháng lương của tháng 6.2011, tổng số tiền nợ gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, thông tin của cơ quan chức năng cho biết, công ty này còn nợ của các ngân hàng, đối tác số tiền lên đến 25 tỉ đồng. Theo Anh Thư (SGTT.VN)