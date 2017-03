Doanh nghiệp TP.HCM khó tuyển lao động cuối năm

Lao động ở các tỉnh cũng không vào thành phố kiếm việc vào thời điểm này do đó, số lao động tìm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giảm. Trong tháng 11, có khoảng 600 lao động đăng ký tìm việc làm tại khu chế xuất Linh Trung và khu chế xuất Tân Thuận, giảm từ 30-40 % so với những tháng trước, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại hai đơn vị này là khoảng 2.000 lao động.



Lực lượng lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp chủ yếu là lao động trẻ từ 18-25 tuổi, lao động nhập cư chiếm trên 60%, lao động nữ chiếm khoảng 65%. Trong số đó, lao động chưa qua đào tạo chiếm hơn 84%, tập trung ở những doanh nghiệp như may mặc, da giày, chế biến thủy hải sản. Đây là những doanh nghiệp thâm dụng lao động, công nghệ chưa tiên tiến nên chỉ cần lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề và trả mức lương thấp.



Các lao động chưa qua đào tạo cũng chỉ bước đầu chấp nhận mức lương thấp nhưng làm được một thời gian, được đào tạo quen việc sẽ bắt đầu so sánh mức lương dẫn đến tình trạng nhảy việc.



Từ đầu năm đến nay, Trung tâm giới thiệu việc làm của Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn cho cho hơn 16.000 lao động, giới thiệu việc làm cho khoảng 9.000 lao động, trong đó có khoảng 6.000 lao động trúng tuyển vào các doanh nghiệp.



Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 12, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển thêm khoảng 15.000 lao động và sẽ thông tin tuyển dụng số lượng lao động lớn để chuẩn bị bù đắp việc thiếu hụt lao động sau Tết. Do đó, nhiều doanh nghiệp đưa ra số tuyển dụng cả ngàn người trong khi nhu cầu thật sự chỉ từ vài chục đến vài trăm người.



Với tình trạng thiếu hụt lao động như hiện nay, các doanh nghiệp nên quan tâm hơn nữa đến quyền lợi của người lao động để thu hút lao động, người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tạo điều kiện ổn định sản xuất./.





Theo Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)