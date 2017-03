Độc chiêu tránh bị sa thải của dân văn phòng

Nhân viên ngân hàng có bầu



Ngân hàng là một trong những ngành sa thải nhân viên nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Chính vì vậy, rất nhiều nhân viên ngân hàng luôn “sống trong sợ hãi” vì nguy cơ mất việc luôn treo lơ lửng trên đầu.







Trong năm nay, làn sóng cắt giảm vẫn còn tiếp diễn khi nhiều ngân hàng thẳng thắn công bố kế hoạch “chia tay” nhân viên. Trong đó, có ngân hàng muốn sa thải tới gần 700 nhân sự trên toàn hệ thống.



Phòng nhân sự là nơi đưa ra quyết định ai tiếp tục làm việc và ai phải đi tìm môi trường khác. Và họ phải cân nhắc rất kĩ trước khi ra quyết định. Có những trường hợp cực chẳng đã họ phải giữ lại. Đó là những bà bầu.



Quản lý nhân sự của một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết có một số người trong diện thôi việc nhưng lại đúng thời gian nghỉ sinh, nên buộc phải nhặt người khác vào danh sách.



Biết “điểm yếu” này của ngân hàng, nhiều chị em lên kế hoạch bầu bí, sinh đẻ để “tránh bão”.



Nhiều nhân viên văn phòng vắt óc nghĩ độc chiêu để tránh bị sa thải (Ảnh minh họa)





Hoãn lấy chồng, sinh con



Luật quy định, đối với những trường hợp đang mang thai hoặc nghỉ sinh, doanh nghiệp chưa được cho nghỉ việc. Trừ khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản. Ngân hàng là doanh nghiệp lớn nên họ tuân thủ quy định này khá chặt chẽ. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng "nhân đạo" như các ngân hàng.



Chị P (sinh năm 1988), hiện đang làm việc cho một công ty bất động sản ở Mỹ Đình. Theo kế hoạch, chị sẽ kết hôn trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình của công ty, chị dự báo, chỉ cần chị lấy chồng và có bầu, chị sẽ mất việc.



Chị P chia sẻ: “Lấy chồng thì không đến nỗi mất việc nhưng sinh con lại là vấn đề lớn. Mà tôi không thể giải thích với sếp là tôi chỉ lấy chồng, chưa có ý định sinh con. Vì vậy, tốt nhất hoãn lấy chồng để sếp đỡ… lo lắng”.



“Tôi có một cô bạn đã trót lấy chồng, không thể bỏ chồng… giữ việc được. Cô ấy phải thỏa thuận ngầm với sếp không sinh con trong hai năm tới. Nếu không thỏa thuận như vậy, đảm bảo tháng sau cô ấy ngồi chơi xơi nước ngay”.



Hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp không “cấm” nhân viên cũ sinh con nhưng lại đưa điều kiện “chỉ được sinh con sau 1 hoặc 2 năm” đối với nhân viên mới.



Làm mất đồ của công ty để trả nợ dần



Là nhân viên quèn của một công ty về công nghệ thông tin, anh T rất lo khi biết công ty đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự. Mặc dù không “nghe ngóng” được tin tức gì từ phòng nhân sự nhưng anh tin chắc mình khó thoát khỏi danh sách đen này được. Trong phòng, anh không kém cỏi nhất nhưng vẫn đuối so với nhiều nhân sự khác.



Thế là anh nghĩ ra “độc chiêu” giữ việc. Trong các cuộc hội thảo của công ty, anh thường được giao máy ảnh trị giá khoảng 30 triệu đồng để chụp ảnh lãnh đạo khi phát biểu. Những lần trước, công việc diễn ra khá suôn sẻ vì kỹ năng chụp ảnh của anh khá tốt. Nhưng lần này, sau khi gửi ảnh về cho công ty, anh bất ngờ báo mất máy.



Anh giải thích có thể anh đánh mất máy ảnh trong lúc ăn trưa. Và anh hứa sẽ mua máy mới 100% để đền bù nhưng với điều kiện công ty cho anh trả nợ dần bằng lương. Công ty đồng ý và mỗi tháng, anh bị trừ 3 triệu đồng. Như vậy, để trả hết nợ, anh phải mất tới 10 tháng.



Chẳng biết có phải do anh dùng chiêu hay không nhưng cuối cùng anh không có tên trong danh sách các nhân viên bị sa thải.



Bố trí phong thủy



Chị M, nhân viên một công ty bất động sản tự đánh giá mình nằm trong danh sách có nguy cơ mất việc cao. Chính vì vậy, trước “giờ G”, chị luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, chị quay sang nghiên cứu phong thủy.



Sau khi nghiên cứu, chị đã tổng kết được các vị trí ngồi tuyệt đối nên kiêng. Đó là chỗ ngồi không nên quay lưng ra cửa lớn hoặc lối đi, chỗ ngồi không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, trước chỗ ngồi không được sát vào tường,…



Và rồi chị âm thầm tìm vị trí “đẹp” nhất trong phòng để đòi đổi. Rất may, “đối tác” là người chỉ dùng laptop và thường xuyên ra ngoài nên chị dễ dàng “đàm phán”.



Mặc dù tìm được chỗ “đẹp” để ngồi nhưng chị M vẫn chưa hết lo lắng. Hiện tại, công ty chị vẫn chưa chính thức công bố sẽ sa thải ai nên chị không biết liệu phong thủy có ảnh hưởng nhiều tới nguy cơ thất nghiệp hay không.





